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Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti

Yapımını Erler Film'in, yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı Arka Sokaklar'da, modelŞebnem Schaefer konuk oyuncu oldu

Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti
Model Şebnem Schaefer, Arka Sokaklar'ın 12 Ocak Cuma akşamı (yarın) yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Şebnem Schaefer, fenomen dizide eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü Şamil'in eşi Yelda karakterine hayat verecek.

Kanal D'nin beğeni ile izlenen dizisi Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana geliyor.



ŞEBNEM SCHAEFER'IN DOĞUM TARİHİ

Doğum tarihi: 9 Şubat 1984

Burcu: Kova

En sevdiği film: Dirty Dancing / Emile Ardolino

Son okuduğu kitap:  Küçük Şeyler / Üstün Dökmen

En sık dinlediği parça: Rag’n’Bone Man / Human

En beğendiği kadın: Julia Roberts

En beğendiği erkek: Kim Rossi Stuart



 


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