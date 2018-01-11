Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti

ŞEBNEM SCHAEFER'IN DOĞUM TARİHİ

Çiğdem Saltık

'ın 12 Ocak Cuma akşamı (yarın) yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak., fenomen dizide eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü Şamil'in eşi Yelda karakterine hayat verecek.'nin beğeni ile izlenen dizisi, yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana geliyor.9 Şubat 1984KovaDirty Dancing / Emile ArdolinoKüçük Şeyler / Üstün DökmenRag’n’Bone Man / HumanJulia RobertsKim Rossi Stuart