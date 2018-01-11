Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti

Model Şebnem Schaefer
, Arka Sokaklar
'ın 12 Ocak Cuma akşamı (yarın) yayınlanacak bölümünde izleyici karşısına çıkacak.
Şebnem Schaefer
, fenomen dizide eski Türkiye güzeli, alışveriş düşkünü Şamil'in eşi Yelda karakterine hayat verecek.
Kanal D
'nin beğeni ile izlenen dizisi Arka Sokaklar
, yeni bölümleri ile cuma akşamları ekrana geliyor.
ŞEBNEM SCHAEFER'IN DOĞUM TARİHİ
Doğum tarihi:
9 Şubat 1984
Burcu:
Kova
En sevdiği film:
Dirty Dancing / Emile Ardolino
Son okuduğu kitap:
Küçük Şeyler / Üstün Dökmen
En sık dinlediği parça:
Rag’n’Bone Man / Human
En beğendiği kadın:
Julia Roberts
En beğendiği erkek:
Kim Rossi Stuart
Çiğdem Saltık