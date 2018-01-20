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Arka Sokaklar dizisinin 466. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar son bölümüyle dün akşam nefesleri kesti. Kanal D'nin büyük ilgiyle izlenen dizisi Arka Sokaklar'da hareketli sahneler yaşandı ve izleyiciler ekrana kilitlendi. Hemen ardından Arka sokaklar 466. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı

20 Ocak 2018, Cumartesi 16:45
Arka Sokaklar dizisinin 466. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Cuma akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar dizisi yine çok heyecanlı anlara sahne oldu. Arka Sokaklar 466. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.


ARKA SOKAKLAR 466. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

 


ARKA SOKAKLAR 465. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Melda sorgulanır; ama, konuşmaz. Selin, kardeşini evine getirir. Melda orda olmaktan mutlu değildir ve kaçmanın peşindedir. Ekip, Şamil ve Yelda’nın evini ziyaret eder. Yelda’nın hamile olmadığından şüphelenir. Adli tıptan izin çıkınca, araştırma başlar.

Melda eve gelir ve sancıları artar. Hastaneye götürmedikleri için evde doğum yapar. Erdal bebeği ve Seher’i alıp kaçar. Ekibimiz Adem’in kaldığı bağ evine baskın düzenler. Mesut ve Selin, Erdal’ın peşine düşer. Selin yaklaşmıştır ki bebeğin sesini duyar. Selin ve Erdal karşı karşıyadır…  

Göl kenarında bir kadın cesedi bulunur. Cesetten Sinem adında bir kimlik çıkar. Hakan da dahil olmak üzere herkes hayrete düşer.


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