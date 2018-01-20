Arka Sokaklar dizisinin 466. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!



ARKA SOKAKLAR 466. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



ARKA SOKAKLAR 465. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Arka Sokaklar dizisi, Şebnem Schaefer'ı kadrosuna dahil etti

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu

Arka Sokaklar dizisinde, bu da mı oynamış yok artık, diyeceğiniz 15 ünlü isim

Arka Sokaklar 461. bölüm fragmanı yayınlandı

Elif Bayram

Cuma akşamları izleyicisini ekran başına kilitleyendizisi yine çok heyecanlı anlara sahne oldu. Arka Sokaklarda yayınlandı.Melda sorgulanır; ama, konuşmaz.kardeşini evine getirir.orda olmaktan mutlu değildir ve kaçmanın peşindedir. Ekip, Şamil ve Yelda’nın evini ziyaret eder. Yelda’nın hamile olmadığından şüphelenir. Adli tıptan izin çıkınca, araştırma başlar.eve gelir ve sancıları artar. Hastaneye götürmedikleri için evde doğum yapar. Erdal bebeği ve Seher’i alıp kaçar. Ekibimiz Adem’in kaldığı bağ evine baskın düzenler. Mesut ve Selin, Erdal’ın peşine düşer. Selin yaklaşmıştır ki bebeğin sesini duyar. Selin ve Erdal karşı karşıyadır…Göl kenarında bir kadın cesedi bulunur. Cesettenadında bir kimlik çıkar. Hakan da dahil olmak üzere herkes hayrete düşer.