Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu

Kanal D
'nin reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar
'da Rıza Baba
karakteriyle gönüllerde taht kuran Zafer Ergin
, eşi Binnaz Ergin ile önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.
SPOR YAPARKEN AYAK TENDON BAĞLARI KOPMUŞ
Muhabirlerle sohbet eden Zafer Ergin
, spor yaparken ayak tendon bağlarının kopması nedeniyle geçen aylarda ameliyat olduğunu söyledi:
"Spor yaparken dikkatli olmak lazım. 4 ay önce tendon ameliyatı oldum, şimdi biraz daha iyiyim. Sadece biraz zayıfladım. Ameliyat olmama rağmen işlerimi aksatmadan çalıştım."
Zafer Ergin ve eşi böyle görüntülendi:
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