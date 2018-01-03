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Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu

Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakteriyle gönüllerde taht kuran Zafer Ergin'in ayağından ameliyat olmasına rağmen işini aksatmaması "Helal olsun" dedirtti

03 Ocak 2018, Çarşamba 16:59
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu
Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakteriyle gönüllerde taht kuran Zafer Ergin, eşi Binnaz Ergin ile önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.

SPOR YAPARKEN AYAK TENDON BAĞLARI KOPMUŞ

Muhabirlerle sohbet eden Zafer Ergin, spor yaparken ayak tendon bağlarının kopması nedeniyle geçen aylarda ameliyat olduğunu söyledi:

"Spor yaparken dikkatli olmak lazım. 4 ay önce tendon ameliyatı oldum, şimdi biraz daha iyiyim. Sadece biraz zayıfladım. Ameliyat olmama rağmen işlerimi aksatmadan çalıştım."

Zafer Ergin ve eşi böyle görüntülendi:







 

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