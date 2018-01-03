Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı ameliyat oldu

SPOR YAPARKEN AYAK TENDON BAĞLARI KOPMUŞ

Zafer Ergin ve eşi böyle görüntülendi:

Çiğdem Saltık

'nin reyting rekorları kıran dizisi'dakarakteriyle gönüllerde taht kuran, eşi Binnaz Ergin ile önceki gün Akmerkez'de görüntülendi.Muhabirlerle sohbet eden, spor yaparken ayak tendon bağlarının kopması nedeniyle geçen aylarda ameliyat olduğunu söyledi:"Spor yaparken dikkatli olmak lazım. 4 ay önce tendon ameliyatı oldum, şimdi biraz daha iyiyim. Sadece biraz zayıfladım. Ameliyat olmama rağmen işlerimi aksatmadan çalıştım."