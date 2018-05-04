Arka Sokaklar kadrosuna Emir Berke Zincidi'yi kattı

Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul
ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz'un
yönettiği Arka Sokaklar
bir yılı daha geride bıraktı. Dizi, 12'nci sezon finaline yaklaşıyor. Ancak sezon finali yaklaşsa da sürprizler hız kesmiyor.
SÜRPRİZLER HIZ KESMİYOR
Nişan Şirinyan, şaşırtıcı bir karakterle Ali
ve ekibin hayatına dahil olacak. Ayrıca Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin
küçük yıldızı Emir Berke Zincidi
, Arka Sokaklar'la setlere dönecek.
Ömür Arpacı
da asayiş özel ekibinin yeni üyesi olarak kadroya katılacak.
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ezgi Baylar Arka Sokaklar'da!
Arka Sokaklar 477. Bölüm fragmanı (Hüsnü Çoban'a büyük şok)
Elif Bayram