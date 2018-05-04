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Arka Sokaklar kadrosuna Emir Berke Zincidi'yi kattı

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, bir sezonu daha geride bıraktı. Ekip 12. sezon finaline hazırlanıyor. Ancak final öncesi yeni oyuncu sürprizi diziye renk katacağa benziyor

04 Mayıs 2018, Cuma 09:51
Arka Sokaklar kadrosuna Emir Berke Zincidi'yi kattı
Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunu Ozan-Sinan Yurdakul ekibinin kaleme aldığı ve Orhan Oğuz'un yönettiği Arka Sokaklar bir yılı daha geride bıraktı. Dizi, 12'nci sezon finaline yaklaşıyor. Ancak sezon finali yaklaşsa da sürprizler hız kesmiyor.


SÜRPRİZLER HIZ KESMİYOR


Nişan Şirinyan, şaşırtıcı bir karakterle Ali ve ekibin hayatına dahil olacak. Ayrıca Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin küçük yıldızı Emir Berke Zincidi, Arka Sokaklar'la setlere dönecek.



Ömür Arpacı da asayiş özel ekibinin yeni üyesi olarak kadroya katılacak.

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