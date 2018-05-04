Arka Sokaklar kadrosuna Emir Berke Zincidi'yi kattı



SÜRPRİZLER HIZ KESMİYOR

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ezgi Baylar Arka Sokaklar'da!

Arka Sokaklar 477. Bölüm fragmanı (Hüsnü Çoban'a büyük şok)

Elif Bayram

Erler Film'in yapımcılığında çekilen, senaryosunuekibinin kaleme aldığı veyönettiğibir yılı daha geride bıraktı. Dizi, 12'nci sezon finaline yaklaşıyor. Ancak sezon finali yaklaşsa da sürprizler hız kesmiyor.Nişan Şirinyan, şaşırtıcı bir karakterleve ekibin hayatına dahil olacak. Ayrıcaküçük yıldızı, Arka Sokaklar'la setlere dönecek.da asayiş özel ekibinin yeni üyesi olarak kadroya katılacak.