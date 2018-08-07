Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin 13. sezon çekimleri başlıyor. Çekimlerin başlayacağını ise diziden ayrıldığı iddia edilen Hüsnü Çoban karakterini oynayan Özgür Ozan açıkladı.

"SÖYLEYİN ONLARA KRAL GERİ DÖNDÜ''

Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Benim için demişler ki 'Öldü'. Söyleyin onlara kral geri döndü." notunu yazarak hem diziden ayrılmadığını hem de dizinin çekimlerinin yakın zamanda başlayacağını duyurmuş oldu.

ÖZGÜR OZAN'IN PAYLAŞIMI:

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ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Hüsnü için ameliyat günü gelip çatar. Rıza Baba artık durumu tüm ekibe söyler. Hüsnü'nün morale ihtiyacı vardır. Hüsnü konvoy halinde evinden alınıp hastaneye götürülür.

Bu sırada Metin de Asiye'yi hastaneye kaldırır, Asiye'nin doğuma girmesi gerekmektedir.

Hüsnü'ye moral vermek Mesut'a düşer. Bir yanda Hüsnü'nün bir yanda da Asiye'nin ameliyatı devam etmektedir.

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