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Arkadaşı tarafından kazayla vurulan astsubay şehit oldu

Sivas’ın Kangal ilçesinde bir astsubay, arkadaşının silahından kazara çıktığı öne sürülen kurşunla şehit oldu

28 Mayıs 2018, Pazartesi 00:25
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Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K’nin komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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