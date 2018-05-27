Arkadaşı tarafından kazayla vurulan astsubay şehit oldu
Sivas’ın Kangal ilçesinde bir astsubay, arkadaşının silahından kazara çıktığı öne sürülen kurşunla şehit oldu
Kangal İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Çavuş M.Y. (25), iddiaya göre arkadaşı Jandarma Uzman Onbaşı M.E.K’nin komutanlıktaki kamelyada silahını temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ameliyata alınan M.Y. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.