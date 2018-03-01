Arkadaşına fotoğrafını çektirip gözü önünde 30 metreden atladı

Antalya’da arkadaşıyla birlikte falezlere gelen 17 yaşındaki genç, önce fotoğrafını çektirdi, ardından üzerine ‘kardeşlerime iyi bir gelecek hazırlayın’ diye yazdığı mektubu arkadaşına attıktan sonra yaklaşık 30 metrelik yükseklikten aşağı atladı. Ağır yaralanan genç, deniz polisi tarafından alınıp önce yat limanına getirildi, buradan hastaneye sevk edildi. 

Arkadaşına fotoğrafını çektirip gözü önünde 30 metreden atladı
Olay 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu parkındaki falezlerden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı Merthan B. (17) ile birlikte Karaalioğlu parkına gelen 17 yaşındaki Osman A., parkın kenarındaki falezlere doğru yönelerek burada birlikte çekirdek yemeye başladı. Yaklaşık yarım saat boyunca oyalanan ikiliden Osman A, iddiaya göre arkadaşı Merthan B.'den falezlerin kenarında cep telefonuyla fotoğrafını çekmesini istedi. Fotoğrafın çekilmesinin ardından Osman A. cebinden çıkardığı mektubu arkadaşının üzerine fırlatarak, ‘burada yazılanları yapın’ deyip, 30 metreden aşağıya atladı. Olay sonrası şoka olan genç ise dona kaldı. 

Olayı fark eden çevredekiler polis ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, falezlerin kıyısına düşüp ağır yaralanan gencin denizden alınması gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine ise olay yerine talep edilen deniz polisi, genci düştüğü bölgeden alarak Kaleiçi Yat Limanı’na götürdü. Ambulansla hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

"KARDEŞLERİME İYİ BİR GELECEK HAZIRLAYIN"

Öte yandan 3 kardeş olan 17 yaşındaki gencin, falezlerden atlamadan önce arkadaşına attığı mektupta, ‘Hepiniz hakkınızı helal edin. Kardeşlerime iyi bir gelecek hazırlayın’ diye yazdığı öğrenildi. Olay sonrası çok korktuğu ve ağladığı gözlenen Mertan B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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