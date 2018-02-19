Arkadaşıyla anlaşan şoför banka nakil aracını soydu

İzmit'te, bir bankaya ait zırhlı nakil aracının sürücüsü, arkadaşıyla anlaşıp, minibüsteki özel güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra paraların bir bölümünü çalarak kaçtı

19 Şubat 2018, Pazartesi 19:58
Arkadaşıyla anlaşan şoför banka nakil aracını soydu
İddiaya göre, bir bankaya ait zırhlı nakil minibüsünün sürücüsü mevcut rotasını değiştirerek, daha önce anlaştığı arkadaşı ile Sanayi Mahallesi Pembe Köşk Sokak’ta buluştu.

Sürücü ile buluştuğu arkadaşı, araçta bulunan güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi.

GÜVENLİK KAMERASINA SPREY SIKTILAR


Banka aracının üzerinde bulunan güvenlik kamerasının üzerine de sprey boya sıkarak görüntü alınmasını engelleyen soyguncular, araçta paketler halinde bulunan paraların bir kısmını çaldı. Paraları olay yerinde bulunan otomobile yükleyen soyguncular, kaçtı.



Olayın ardından kendine gelen özel güvenlik görevlisi, polisi ve bankayı arayarak yardım istedi.

SOYGUNCULAR HER YERDE ARANIYOR


Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, güvenlik görevlisini muayene ederken, polis olay yerinde inceleme yaptı.

Güvenlik görevlisi, ifade için Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
 


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