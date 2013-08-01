Arkeologlardan önce defineciler kazma vurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kadifekale eteklerindeki, Roma dönemine ait antik tiyatronun gün ışığına çıkarılması için kazı yapılabilmesini sağlamak amacıyla bölgedeki gecekonduları kamulaştırıp, büyük bölümünü yıktı. Yargı süreci devam eden bazı evlerin yıkımı için karar beklenirken, arkeologlardan önce davranan define avcıları bölgede kaçak kazılara başladı. Hazine arayan define avcılarının çıkardığı hafriyat, dikkat çekmemesi için henüz tam olarak yıkılmayan evlerin içlerine döküldü.



Bölgede yaşayanlar, tarihi eser kaçakçılarının yaptığı bu tahribattan endişe duyuklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Orhan Bıçakkaya, bu durumdan son derece rahatsız olduklarını belirterek, “74 yaşındayım, bu semtte doğup büyüdüm. Yıkılan evlerin altında altın olduğu hiçbirimizin aklına gelmedi. Hazine arayanlar yaklaşık 2 aydır geceleri gelip, evlerin altından geçen tünellerin içine girerek, buradaki harfiyat ve taşları çıkartarak kazıyorlar. Durumu önce Büyükşehir Belediyesi’ne daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirdim, önlem alınmasını istedim. Antik tiyatro alanının içinde yer alan, anahtarı da bende bulunan, bir yakınımın evinin içinde de kazı yaptılar. Kamulaştırılan evlerin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Roma duvarının altındaki tünelde ise lahit aradılar, ancak amaçlarına ulaşamadılar. Arkeologlar gelip inceleme yaptı. Kazılan yerin antik tyatronun girişi olduğunu söylediler” dedi.



ÖNLEM ALINSIN



Semt tarihi araştırmacısı ve yazar Orhan Beşikçi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın antik tiyatro alanında gerekli güvenlik önlemi alması gerektiğini belirterek, “Bu alan mutlaka güvenlik görevlileri tarafıdan 24 saat korunmalı. Bölge arkeolojik yönden çok zengin. Antik tiyatro alanı ve eski ören yerleri dışında, türbeleri de altın ve tarihi eser bulmak amacıyla kazdılar, tahrip ettiler. En son ise bölgedeki İplikçi Dede mezarına zarar verildi” diye konuştu.