Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme

Arnavutköy’de yol kenarında cesetleri bulunan Lübnanlı Muhammed Mahmoud Bachr ve 1.5 aylık hamile olan Suriyeli Nısrın Kırıdı’nın 10 yaşındaki kayıp çocukları amcasının evinde bulundu

16 Şubat 2018, Cuma 18:39
Arnavutköy cinayetinde flaş gelişme
Yol kenarında cesetleri bulunan Lübnanlı Muhammed Mahmoud Bachr ve 1.5 aylık hamile olan Suriyeli Nısrın Kırıdı’nın 10 yaşındaki kayıp kız çocuğu N.N önceki gece üvey amcasının evinde bulundu.

Öldürülen çiftin olayın gerçekleştiği günün sabahında kızlarını bakıcısına vererek arkadaşlarına bırakmasını istedikleri ortaya çıktı. Bakıcı da N.N’yi alarak çiftin arkadaşına bıraktı.

Çifte ulaşamayan amca ise bakıcıyı arayarak yeğeninin nerede olduğunu öğrendi. Bunun ardından amca Nısrın Kırıdı’nın arkadaşına giderek yeğenini aldı.


SORUŞTURMA SÜRÜYOR


Ekipler tarafından yapılan araştırmada N.N’nin amcasının evinde olduğunu öğrenen ekipler adrese giderek N.N’yi alarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne teslim etti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşma kapsamında N.N’nin bakıcısı ifadesinde,’’ Pazar günü N.’yi alarak arkadaşına bırakmamı istedi.

Evde Nısrın ve eşi vardı. Herhangi bir anormal durum yoktu. Ben N.’yi alarak Nısrın’ın arkadaşına götürdüm’’ dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin soruşturmayı derinleştirerek sürdürdüğü öğrenildi.

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İHA


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