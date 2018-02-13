Arnavutköy’de ağızları bantlanmış halde biri kadın iki ceset bulundu

İstanbul Arnavutköy’de biri tren yoluna, biri dere yatağına atılmış, ağızları koli bandıyla bağlanmış iki ceset bulundu. 30’lu yaşlarda, bir kadın ve bir erkeğe ait cesetlerin üzerinden kimlik çıkmadı. Bugün 17.00 sıralarında İstanbul Pendik'te de bir inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulunmuştu

14 Şubat 2018, Çarşamba 00:12
Arnavutköy’de ağızları bantlanmış halde biri kadın iki ceset bulundu
Arnavutköy, Deliklikaya Köyü'nde akşam 17.00 sıralarında hayvanlarını otlatan bir çoban, tren yolunda battaniyeye sarılı halde kadın cesedi gördü. Çoban durumu polise bildirdi.

KADININ CESEDİ VİNÇ İLE ÇIKARILDI

Bundan yaklaşık yarım saat sonra ise, olay yerinden 1 kilometre ileride bir erkeğe ait ceset bulundu. Her iki olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede üzerlerinden kimlik çıkmayan cesetlerin vücutlarında darp izlerine rastlandı. Ayrıca iki cesedin ağzının da koli bandı ile bağlandığı tespit edildi.
Tren yoluna atılan kadının cesedi itfaiyenin vinci ile çıkarıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR


Erkeğin cesedi ise dere yatağına yakın bir noktadan çıkarıldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede delil ararken, Cumhuriyet Savcısı olay yerine geldi. Kimliği tespit edilemeyen cesetler cenaze aracıyla Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenazelerin daha sonra Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

AKŞAM SAATLERİNDE 2 CESET BULUNMUŞTU

Pendik'te inşaat halindeki binanın su biriken asansör boşluğunda iki ceset bulundu.

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)

Pendik'te inşaat halindeki binada iki ceset bulunduPendik'te inşaat halindeki binada iki ceset bulundu


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