Arnavutköy'de bulunan cesetlerle ilgili 'Muta' iddiası

SIR PERDESI ARALANDI

"EŞİMİ DE MUTA NİKAHI İLE EVLENDİRMEYE KALKTILAR"

5 KİŞİ ADLİYEDE 4'NÜN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR





MUTA NİKAHI NEDİR ?

MUTA NİKAHI NASIL KIYILIR

Büşra Kamış

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, Nısrın Kırıdı ile Muhammet Mahmut Bachr'ın öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada önce çiftin yanında çalışan İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. gözaltına alındı. Sürdürülen soruşturma sırasında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Polis kısa süre içinde çiftin Esenyurt'ta bir eve götürülerek öldürüldüğünü tespit ederken bu evde yapılan aramada kanlı battaniyeler buldu.Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yapılan soruşturmada sorgulanan şüphelilerin ifadesi olayın üzerindeki sır perdesini araladı. 4 şüphelinin cinayeti itiraf ettikleri belirtildi. Şüphelilerden İmadeddin E. poliste verdiği ifadesinde öldürdükleri çiftin zengin Arap turistlere "Muta" nikahı evlenecekleri kadın bulduklarını iddia etti.Çiftin kendi eşini de "Muta" nikahı ile Arap turistlerle evlendirmeye çalıştığını söyleyen şüphelinin bu duruma çok kızdığını ve cinayet işlemeye karar verdiğini anlattığı öğrenildi. Cinayeti işlemek için diğer çalışanlardan yardım istediğini anlatan İmadeddin E. " Yanında çalıştığımız çiftin şoförü onları evlerinden alarak, Esenyurt'taki eve getirdi. Orada çekiçle vurarak darp ettik. Daha sonra boğarak öldürdük. Otomobile koyarak araziye attık" dediği belirtildi.Poliste işlemleri tamamlanan gözaltına alınan şüphelilerden İmadeddin E. ve Mhd Alaa K.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri sürüyor.Şii mezhebinde Muta nikahı için erkek ve kadın belirli bir süre ve ücret karşılığında anlaşırlar.Erkek, rızası olan kadına, “Beni (…) (aylık) bir zaman için müt’alandır”veya ” (…) kadar para karşılığında seninle müt’alandım” der. Muta nikahı ile evlenen kadın, nikahın süresi ne kadar olursa olsun mirastan hak iddia edemez. Muta nikahı ile evlenen erkek, sonradan normal nikahın şartlarını yerine getirip bu kadını sürekli eş olarak alabilir.Kelime anlamı nedir?Sözlükte “kendisinden faydalanılan şey” anlamına gelen muta bir fıkıh terimi olarak, boşanma veya evliliğin feshinden sonra kocanın, kadına verdiği elbise ve benzeri hediyeye denir. Bazı hadislerde İslam’ın ilk dönemlerinde Mutaya Müslüman askerlerin başvurduğu kaydedilmektedir. Başlangıçta İslam toplumunda uygulandığı konusunda tartışma bulunmayan bu nikahın daha sonra Şiiler arasında yasaklanmadığı, Sünniler arasında ise yasaklandığı iddiasındadırlar.Muta nikahı için eleştirilerÜcret karşılığı belirli bir süre birlikte yaşama ve cinsel birlikteliği kapsayan Muta uygulamasını nikah ile ilişkilendirmek günümüz Türkiyesi’nde çok fazla eleştiri almaktadır. Ticari bir anlaşmaya benzeyen Muta sözleşmeli evliliklerle benzerlikler taşıyabilir, ancak mut’ayı geleneksel evlilik kurumu ile ilişkilendirmek, anlaşma karşılığı verilen ücreti de evlilikteki mehir olayı ile bağlantılamak sosyolojik gerçeklerle ve nesnellikle bağdaşmayan bir durumdur.