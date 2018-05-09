Arnavutköy'de ilginç kaza: 1 yaralı

Arnavutköy’de kafa kafaya çarpışan araçlardan biri havada asılı kalarak toprak alana yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
 

Arnavutköy'de ilginç kaza: 1 yaralı
Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayazma mevkii Ebubekir Sıddık Camii’nin yanında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçta bulunan 5 kişiden biri toprak alana savrularak hafif şekilde yaralanırken, havada asılı kalan araçlardan biri toprak alana yuvarlanmaktan son anda kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Asılı kalan araç ise çekici yardımıyla çekildi. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış

Borcunu ödemek için hırsızlık yapmış
Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar

Uyuşturucuyu ayakkabı topuğuna saklamışlar
İsimleri aynı kaderleri de aynı oldu

İsimleri aynı kaderleri de aynı oldu
Hayır yemeğinde hastanelik oldular

Hayır yemeğinde hastanelik oldular
Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile bugün defnedilecek

Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile bugün defnedilecek
Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da korku dolu anlar
Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında

Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında
İstanbul Sarıyer'de korkunç ölüm

İstanbul Sarıyer'de korkunç ölüm
Asena’nın direk dansı boşanma davasında

Asena’nın direk dansı boşanma davasında
Döküm bandına sıkışan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Döküm bandına sıkışan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar

Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar