Arnavutköy'deki cesedin kimliği belli oldu

Arnavutköy’de yol kenarında cesetleri bulunan iki kişiden kadının kimliği belirlendi

14 Şubat 2018, Çarşamba 22:42
Arnavutköy'deki cesedin kimliği belli oldu
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün akşam saatlerinde Delikkaya tren yolu mevkisinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış şekilde bulunan cesetlere ilişkin yapılan çalışma sonucu kadının kimlik bilgisine ulaşıldı.


HAMİLE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ


Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede kadın cesedinin Suriye uyruklu N.K’ye (40) ait olduğu belirlendi. Ayrıca kadının hamile olduğu tespit edildi.


SORUŞTURMA SÜRÜYOR 


Olay Delikkaya tren yolu mevkisinde dün akşam saatlerinde yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış ceset gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine giden ekipler bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir erkek cesedi daha bulmuştu.

Üzerlerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında bir erkek ile kadına ait cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü. Cesetlerde darp izi olduğu, ağızları koli bandıyla kapatıldığından cinayet ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Arnavutköy’de ağızları bantlanmış halde biri kadın iki ceset bulunduArnavutköy’de ağızları bantlanmış halde biri kadın iki ceset bulundu

AA


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