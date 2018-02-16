Arnavutköy'deki dehşetin zanlıları, öldürülen karı-kocanın çalışanları çıktı



KAYIP ÇOCUK DA BULUNDU

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

NE OLMUŞTU?



ÖLDÜRÜLEN KADIN HAMİLEYDİ

Yusuf Cevahir

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Suriyeli Nısrın Kırıdı (40) ile Lübnanlı eşi Muhammet Mahmut Bachr’ın öldürülmesine ilişkin başlatılan çalışmayı sürdürüyor. 3 gün önce cesetlerin bulunmasının ardından gözaltına alınan iki Suriyeli şüphelinin, çiftin Başakşehir’deki emlak dükkanında çalışan İmadeddin E. ile Mhd Alaa K. olduğu belirlendi.Polisin, koli bandı ve kan izlerinin çiftin evinde bulunmasıyla ilgili yaptığı araştırma sonucunda, şüphelilerin, Kırıdı ile Bachr çiftinin evine 11 Şubat’ta girdiğini değerlendirdiği öğrenildi.Öte yandan Suriyeli Kırıdı’nın ilk evliliğinden olduğu öğrenilen 10 yaşındaki kızı Naya N’nin 11 Şubat’ta bakıcısı tarafından önce annesinin bir arkadaşına bırakıldığı, daha sonra üvey amcası tarafından oradan alınarak amcasının evine götürüldüğü belirlendi.Olaydan sonra amcasının evinde olduğu belirlenen Naya N’nin Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edildiği belirtildi.Suçlamaları kabul etmeyen gözaltındaki şüphelilerden alınan doku örnekleri, cesetlerden alınan doku örnekleri ile cesetlerin ağızlarını kapatan bantlardan alınan parmak izinin Kriminal Polis Laboratuvarında incelendiği ifade edildi.Bu arada, çiftin ikamet ettiği site ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ile teknik çalışmaların devam ettiği, polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Arnavutköy Delikkaya tren yolu mevkiinde 13 Şubat’ta yol kenarında ağzı koli bandıyla kapatılmış kadın cesedi gören vatandaşlar durumu polise bildirmiş, olay yerine giden ekipler bölgede yaptıkları çalışma sırasında, aynı yol üzerinde yaklaşık 500 metre uzakta ağzı koli bandıyla kapatılmış bir erkek cesedi daha bulmuştu. Üzerlerinden kimlik çıkmayan, 40 yaşlarında bir erkek ile kadına ait cesetler Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.Cesetlerde darp izi olduğu, ağızları koli bandıyla kapatıldığından cinayet ihtimali üzerinde durulduğu belirtilmişti. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan ilk incelemede kadının hamile olduğu tespit edilmişti.