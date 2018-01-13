Arnavutluk’ta patlama

PATLAMADA 8 KİŞİ YARALANDI

GÖZALTINA ALINANLAR VAR

Mine Bozkurt

Arnavutluk Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir binanın önünde bulunan motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etti.Patlamada 2’si ağır, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.Yaralılardan 3’ünün başkent Tiran’a sevk edildiği, hafif yaralı 5 kişinin ise İşkodra’daki Bölgesel Hastane’de tedavi altına alındığı kaydedildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerinin görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve bazı kişileri de gözaltına aldığı ifade edildi.