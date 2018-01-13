Arnavutluk’ta patlama

Arnavutluk Polisi tarafından yapılan açıklamada, bir binanın önünde bulunan motosiklete yerleştirilen patlayıcı maddenin infilak etti.
PATLAMADA 8 KİŞİ YARALANDI
Patlamada 2’si ağır, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yaralılardan 3’ünün başkent Tiran’a sevk edildiği, hafif yaralı 5 kişinin ise İşkodra’daki Bölgesel Hastane’de tedavi altına alındığı kaydedildi.
GÖZALTINA ALINANLAR VAR
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerinin görgü tanıklarının ifadelerine başvurduğu ve bazı kişileri de gözaltına aldığı ifade edildi.
Mine Bozkurt