Arsasını temizlerken istinat duvarı üzerine çöktü

Adana’da evinin yanında satın aldığı boş arsayı temizlerken istinat duvarı üzerine çöken adam ağır yaralandı

Arsasını temizlerken istinat duvarı üzerine çöktü
Olay, Seyhan ilçesi, Sarıyakup Mahallesi 23027 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki K.Y. 2 katlı müstakil evinin yanındaki boş arsayı satın aldı. Ancak arsa uzun süredir boş olduğu için çöplük olarak kullanılıyordu. Bugün sabah saatlerinden itibaren arsayı temizlemeye başlayan K.Y.’nin üzerine saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin istinat duvarı çöktü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla K.Y., çöken duvarın altından çıkartılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. 

Bu sırada K.Y.’nin yakınları ise sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu. Gazetecilere olayı anlatan bir vatandaş, “Pis kokudan dolayı yan tarafı temizliyordu o anda duvar çöktü altında kaldı” ifadelerini kullandı.  Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken K.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi

İHA


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