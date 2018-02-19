Arsenal'dan rekor sponsorluk anlaşması



İDDİALARA GÖRE 200 MİLYON STERLİN ÖDENEYECEK

Haber Merkezi

İngiltere'ninkulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava yolu şirketiile forma sponsorluğu için rekor bir sözleşmeye imza atıldığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Emirates ile 2006'da başlayan ve 2023-2024 sezonunun sonuna kadar uzatılan iş birliği sayesinde, kulüp tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza atıldığı bildirildi.Açıklamada sözleşmenin detaylarına yer verilmedi. İngiltere basınında ise forma sponsorluğu için Arsenal'a 200 milyon sterlin ödeneceği öne sürüldü.AA