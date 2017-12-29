Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Arsenal'de Alexis Sanchez depremi!

Arsenal, dün gece Premier Lig'de karşılaştığı Crystal Palace'ı 3-2 yenerken maç içinde yaşanan bir olay her şeyin önüne geçti. Takımını iki golle galibiyete taşıyan Alexis Sanchez'in skoru 2-1'e getiren golü sonrası kameralara yansıyan görüntüler, Ada basınında tartışmalara neden oldu.

Arsenal'de Alexis Sanchez depremi!
İngiltere Premier Ligi'nde dün gece Crystal Palace'a konuk olan Arsenal, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Topçular'da Alexis Sanchez attığı iki golle takımını galibiyete taşırken Şililinin skoru 2-1'e getiren golü sonrası kameralara yansıyan görüntüler, Ada basınında tartışmalara neden oldu.

Şilili golcünün gol sevincine sadece birkaç futbolcu katılırken diğerlerinin kendi yarı sahalarına doğru yürümesi takımda gruplaşma olduğu şeklinde yorumlandı.

Arsenal'in efsanevi ismi Thierry Henry, mücadelenin ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada gol sevincine katılmayan oyuncuları eleştirerek "Takımda ayrışma var. Siz, orada Alexis Sanchez için değil, Arsenal için mücadele oluyorsunuz. Dolayısıyla golü kim atarsa atsın birlikte sevinmek zorundasınız." ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sanchez'in bir süredir takımda mutsuz olduğu ve Londra'dan ayrılmayı kafasına koyduğu konuşuluyordu.

Fanatik
İstanbul çok güzel Giroud!

İstanbul çok güzel Giroud!
Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...

Ryan Donk Osmanlıspor yolunda...
Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!

Fikret Orman'dan Oğuzhan Özyakup resti!
Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti

Schumacher’in talihsiz kazasının üzerinden tam 4 yıl geçti
Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler

Maxi Lopez’in kız arkadaşı müziğin sesini fazla açınca polise şikayet ettiler
Futbolcu Umut Bulut umreye gitti

Futbolcu Umut Bulut umreye gitti
Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri

Beşiktaş'ta Miguel Borja sesleri
Roberto Soldado kendini aştı

Roberto Soldado kendini aştı
Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı

Ronaldo'dan Philippe Coutinho'ya uyarı
Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi

Beşiktaş'ta Mitrovic bilmecesi
Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!

Everton'ın eski isminden Cenk Tosun paylaşımı!