Arsenal'de Alexis Sanchez depremi!

Erdinç Şahin

'nde dün gece'a konuk olan, sahadan'lik galibiyetle ayrıldı.'daattığı iki golle takımını galibiyete taşırken Şililinin skoru 2-1'e getiren golü sonrası kameralara yansıyan görüntüler, Ada basınında tartışmalara neden oldu.Şilili golcünün gol sevincine sadece birkaç futbolcu katılırken diğerlerinin kendi yarı sahalarına doğru yürümesi takımda gruplaşma olduğu şeklinde yorumlandı.Arsenal'in efsanevi ismi, mücadelenin ardından'a yaptığı açıklamada gol sevincine katılmayan oyuncuları eleştirerek "" ifadelerini kullandı.Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sanchez'in bir süredir takımda mutsuz olduğu ve Londra'dan ayrılmayı kafasına koyduğu konuşuluyordu.