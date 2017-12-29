Arsenal'de Alexis Sanchez depremi!

İngiltere Premier Ligi
'nde dün gece Crystal Palace
'a konuk olan Arsenal
, sahadan 3-2
'lik galibiyetle ayrıldı.
Topçular
'da Alexis Sanchez
attığı iki golle takımını galibiyete taşırken Şililinin skoru 2-1'e getiren golü sonrası kameralara yansıyan görüntüler, Ada basınında tartışmalara neden oldu.
Şilili golcünün gol sevincine sadece birkaç futbolcu katılırken diğerlerinin kendi yarı sahalarına doğru yürümesi takımda gruplaşma olduğu şeklinde yorumlandı.
Arsenal'in efsanevi ismi Thierry Henry
, mücadelenin ardından Sky Sports
'a yaptığı açıklamada gol sevincine katılmayan oyuncuları eleştirerek "Takımda ayrışma var. Siz, orada Alexis Sanchez için değil, Arsenal için mücadele oluyorsunuz. Dolayısıyla golü kim atarsa atsın birlikte sevinmek zorundasınız.
" ifadelerini kullandı.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sanchez'in bir süredir takımda mutsuz olduğu ve Londra'dan ayrılmayı kafasına koyduğu konuşuluyordu.
Fanatik
Erdinç Şahin