Arsenal'de Lacazette sakatlandı!



SEZON BAŞINDA 53 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız golcüsü, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak.Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fransız golcünün sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi.Açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Lacazette'nin tedavisinin 4 ile 6 hafta arası süreceği ifade edildi. Sezon başında 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal formasıyla 26 lig maçında 9 gole imza atmıştı.AA