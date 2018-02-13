Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Arsenal'de Lacazette sakatlandı!

İngiltere ekibi Arsenal, sol dizinden ameliyat edilen Fransız golcünün tedavisinin 4 ile 6 hafta arası süreceğini duyurdu

Arsenal'de Lacazette sakatlandı!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız golcüsü Alexandre Lacazette, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay uzak kalacak.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık kontrolünden geçirilen Fransız golcünün sol dizinden ameliyat edildiği belirtildi.


SEZON BAŞINDA 53 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU


Açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği ve Lacazette'nin tedavisinin 4 ile 6 hafta arası süreceği ifade edildi. Sezon başında 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Olympique Lyon'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Arsenal formasıyla 26 lig maçında 9 gole imza atmıştı.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ryan Mason futbolu bıraktı

Ryan Mason futbolu bıraktı
UEFA Başkanı Ceferin'den Türk kulüplerine uyarı

UEFA Başkanı Ceferin'den Türk kulüplerine uyarı
Galatasaray’a durmak yok

Galatasaray’a durmak yok
Son dakika! Derbi tarihleri açıklandı!

Son dakika! Derbi tarihleri açıklandı!
Hakimden Asena Atalay'a: 'Sizi tutuklama yetkim var'

Hakimden Asena Atalay'a: 'Sizi tutuklama yetkim var'
İddaa şampiyonluk oranları değişti

İddaa şampiyonluk oranları değişti
Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'

Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'
Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı

Aziz Yıldırım hakkında zorla getirilme kararı
Obradovic ile Ergin Ataman arasındaki gerilim basın toplantısında da sürdü

Obradovic ile Ergin Ataman arasındaki gerilim basın toplantısında da sürdü
Bayern Münih kendi taraftarını Beşiktaş maçı için tehdit etti

Bayern Münih kendi taraftarını Beşiktaş maçı için tehdit etti
NTVSPOR'un satışında son dakika

NTVSPOR'un satışında son dakika