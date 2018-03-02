Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig’in 28. hafta maçında Manchester City konuk olduğu Arsenal’i 3-0 mağlup etti.

Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-3
İngiltere Premier Lig’in 28. hafta maçında Manchester City deplasmanda Arsenal’i 3-0’lık skorla geçti.

Başkent Londra’daki Emirates Stadı’nda oynanan maçta konuk ekip Manchester City, 15. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada David Silva ve 33. dakikada Leroy Sane’nin attığı gollerle ilk yarıyı Arsenal karşısında 3-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Manchester City müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolculardan, Arsenal’de oynayan Mesut Özil ve Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla lider Manchester City puanını 75’e çıkarırken, Arsenal 45 puanla 6. sırada yer aldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Semih Şentürk: 'Yanlış anlaşıldım'

Semih Şentürk: 'Yanlış anlaşıldım'
Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki taraftarlar için hapis istemi!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki taraftarlar için hapis istemi!
Gençlerbirliği'ni uçuran adam Sessegnon

Gençlerbirliği'ni uçuran adam Sessegnon
Son dakika! Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi!

Son dakika! Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan gelişmesi!
Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala

Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala
Sivasspor'da Robinho, Antalya'ya bileniyor

Sivasspor'da Robinho, Antalya'ya bileniyor
Domagoj Vida bu kez ortalıkta yoktu

Domagoj Vida bu kez ortalıkta yoktu
Göztepe’de Beto, Başakşehir’de sahada

Göztepe’de Beto, Başakşehir’de sahada
Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'ya yoğun tedavi

Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'ya yoğun tedavi
AYM, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti!

AYM, TFF kararlarına yargı yolunu kapatan düzenlemeyi iptal etti!
Rıdvan Dilmen’den TFF’ye: Hiç mi üzülmediniz!

Rıdvan Dilmen’den TFF’ye: Hiç mi üzülmediniz!