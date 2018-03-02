Arsenal-Manchester City maç sonucu: 0-3

Erdinç Şahin

İngiltere Premier Lig’in 28. hafta maçındadeplasmanda’i 3-0’lık skorla geçti.Başkent Londra’daki’nda oynanan maçta konuk ekip, 15. dakikada Bernardo Silva, 28. dakikada David Silva ve 33. dakikada’nin attığı gollerle ilk yarıyı Arsenal karşısında 3-0 üstün tamamladı.İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Manchester City müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Türk asıllı Alman futbolculardan, Arsenal’de oynayan Mesut Özil ve Manchester City’de forma giyen İlkay Gündoğan 90 dakika sahada kaldı.Bu sonuçla lider Manchester City puanını 75’e çıkarırken, Arsenal 45 puanla 6. sırada yer aldı.