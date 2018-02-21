Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Arsenal Oğuzhan Özyakup'u Bayern maçında izleyemedi

İngiliz ekibi Arsenal, Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup'u izlemek için Almanya'daki Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. Fakat yetkililer, Oğuzhan'ı izleme fırsatı bulamadı

21 Şubat 2018, Çarşamba 21:26
Arsenal Oğuzhan Özyakup'u Bayern maçında izleyemedi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih'e deplasmanda 5-0'lık skorla boyun eğerken İngiliz basınından karşılaşmaya dair bir iddia ortaya atıldı.


NOT ALAMADAN GERİ DÖNDÜLER


Arsenal, başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya’da oynanan Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena’ydı.

Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Böylece Arsenal gözlemcileri, Bayern Münih karşılaşmasında Oğuzhan'la ilgili herhangi bir not alamadan geri döndü. Oğuzhan’ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi.

Arsenal altyapısında yetişen ve uzun süredir birçok takımın radarında olan Oğuzhan, bu sezon forma giydiği 27 resmi maçta 5 asist yaptı. Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Bayern Münih Beşiktaş (Maç özeti)Bayern Münih Beşiktaş (Maç özeti)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe'de Skrtel sevinci

Fenerbahçe'de Skrtel sevinci
Andreas Beck Beşiktaş'ı teselli etti

Andreas Beck Beşiktaş'ı teselli etti
Christoph Daum'dan derbi açıklaması

Christoph Daum'dan derbi açıklaması
69 yaşında amatör küme takımına transfer oldu

69 yaşında amatör küme takımına transfer oldu
İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem

İşte Beşiktaş- Fenerbahçe yönetecek hakem
Milli güreşçi Taha Akgül Küba'da hazırlanıyor

Milli güreşçi Taha Akgül Küba'da hazırlanıyor
Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını hızlandırdı

Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını hızlandırdı
Türkiye-Rusya: 1-1 (U18 Hazırlık Maçı)

Türkiye-Rusya: 1-1 (U18 Hazırlık Maçı)
Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı

Bogdan Stancu, Romanya Milli Takımı'nı bıraktı
Vagner Love'dan transfer itirafı

Vagner Love'dan transfer itirafı
Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor

Galatasaray, Bursaspor'a hazırlanıyor