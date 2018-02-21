Arsenal Oğuzhan Özyakup'u Bayern maçında izleyemedi



NOT ALAMADAN GERİ DÖNDÜLER

Bayern Münih Beşiktaş (Maç özeti)

Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, Bayern Münih'e deplasmanda 5-0'lık skorla boyun eğerken İngiliz basınından karşılaşmaya dair bir iddia ortaya atıldı.Arsenal, başarılı futbolcuyu izlemek için UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya’da oynanan Bayern Münih maçına scoutlarını gönderdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Arsenal gözlemcileri Oğuzhan Özyakup için Allianz Arena’ydı.Yetkililer, müsabakada süre almayan 25 yaşındaki futbolcuyu izleyemedi. Böylece Arsenal gözlemcileri, Bayern Münih karşılaşmasında Oğuzhan'la ilgili herhangi bir not alamadan geri döndü. Oğuzhan’ın, birkaç sezondur İngiliz ekibinin radarında olduğu belirtildi.Arsenal altyapısında yetişen ve uzun süredir birçok takımın radarında olan Oğuzhan, bu sezon forma giydiği 27 resmi maçta 5 asist yaptı. Oğuzhan Özyakup, 2012 yılının yaz aylarında Arsenal’dan Beşiktaş’a transfer olmuştu.