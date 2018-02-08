Arsenal, Oğuzhan Özyakup'un aklını çeliyor!

Erdinç Şahin

kaptan’taki düşüş, son haftalarda bir toparlanma sürecine girse de hâlâ kafa karıştırıyor.en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde oyuncunun istenen düzeye gelmemesinin nedenlerini sorguladık. 25 yaşındaki yıldız orta saha ile ilgili kulüp içinden aldığımız bilgilerolduğu şeklinde.Yeni sözleşmesi hâlâ kamuoyuna ilan edilmeyen, özellikletakımlarından gelen astronomik transfer teklifleri yüzünden ikilemde.