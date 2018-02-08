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Arsenal, Oğuzhan Özyakup'un aklını çeliyor!

Yeniden Avrupa’ya dönmek isteyen Oğuzhan, Beşiktaş’a da para kazandırarak gitmek istiyor. Arsenal’in yakın markajı soru işaretlerini büyütüyor. Güneş, terapiyle onu eski formuna çıkartmaya çalışıyor.

Arsenal, Oğuzhan Özyakup'un aklını çeliyor!
Beşiktaş'ta kaptan Oğuzhan Özyakup’taki düşüş, son haftalarda bir toparlanma sürecine girse de hâlâ kafa karıştırıyor.

Beşiktaş’ın iyi bir Oğuzhan’a en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde oyuncunun istenen düzeye gelmemesinin nedenlerini sorguladık. 25 yaşındaki yıldız orta saha ile ilgili kulüp içinden aldığımız bilgiler ‘kafasının karışık’ olduğu şeklinde.

Yeni sözleşmesi hâlâ kamuoyuna ilan edilmeyen Oğuzhan Özyakup, özellikle Avrupa takımlarından gelen astronomik transfer teklifleri yüzünden ikilemde.


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