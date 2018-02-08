Arsenal, Oğuzhan Özyakup'un aklını çeliyor!

Beşiktaş'ta
kaptan Oğuzhan Özyakup
’taki düşüş, son haftalarda bir toparlanma sürecine girse de hâlâ kafa karıştırıyor.
Beşiktaş’ın iyi bir Oğuzhan’a
en çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde oyuncunun istenen düzeye gelmemesinin nedenlerini sorguladık. 25 yaşındaki yıldız orta saha ile ilgili kulüp içinden aldığımız bilgiler ‘kafasının karışık’
olduğu şeklinde.
Yeni sözleşmesi hâlâ kamuoyuna ilan edilmeyen Oğuzhan Özyakup
, özellikle Avrupa
takımlarından gelen astronomik transfer teklifleri yüzünden ikilemde.
Erdinç Şahin