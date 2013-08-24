Bugün Craven Cottage'da yağan yağmura sağanak demek zor. Hiç durmadan yağıyor. Arsenal'de, Fenerbahçe maçında olduğu gibi Mertesacker kaptan, Wilshere'i dinlendiriliyor ve 17 yaşındaki Zelalem yedekler arasında.

5. dakikada Podolski'nin vuruşu defanstan kornere çıktı. Dönen topla Master Berbatov buluştu, onun pasında Taarabt topu aldı fakat ona faul yapıldı. Duran topu Riise auta vurdu.

Saha yağmura direnmeye devam ediyordu. 10. dakikada Rosicky, Walcott'a çok şık bir pas verdi İngiliz yıldızın vuruşu kornere gitti. Bu dakikaya kadar Arsenal daha üstün bir futbol oynadı.

Bunda Fulham'ın orta sahasındaki Taarabt'ın etkisizliği önemli bir etken oldu. Adeta o oynayınca orta sahada eksik kalıyor.

14 DAKİKA VE GOL



Ramsey ceza sahası dışından vurdu, Giroud kontrol etti ve şık bir vuruşla Stockdale'in üzerinden topu ağlara gönderdi. (0-1) Golden sonra gelişen atakta Taarabt vurdu, Szczesny önledi.

Dönen topa Duff vurdu yine kaleciden döndü. Bu ataktan sonra Walcott ileri koşan 4 arkadaşı arasından en kötü tercihi yaptı ve topu Gibbs'e gönderdi fakat onun vuruşu auta gitti.

40 DAKİKA VE İKİNCİ GOL



Cazorla-Walcott'a verdi onun şutunu Stockdale önledi dönen topa Podolski vurdu ve Arsenalin ikinci golünü attı. Fulham beraberlik için yüklenmeye başladığı dakikalarda kalesinde ikinci golü gördü.

Son olarak Arsenal 1992-93 senesinde ligdeki iki maçını üstüste kaybetmişti. Walcott devrenin son dakikasında Podolskiye çok müsait durumda pasını verdi. Alman yıldız şut yerine pas verince üçüncü golü yapamadı.

Devre 2-0 Arsenalin üstünlüğüyle kapandı. Arsenal yine ilk yarıdaki gibi oyuna hızlı başladı. 57. dakika Ramsey'nin vuruşu defanstan sekti ve kornere gitti. Bu dakikalarda Fulham'ın yeni transferi Darren Bent oyuna girmek için hazırlandı. Fulham gol peşinde koşarken Arsenal kontratağa rahat ve çok oyuncuyla çıkmaya başladı.

ÜÇÜNCÜ GOL



Bu yağmur bizim ligde çok maçı yarıda bıraktırır. 4 saattir durmadan yağıyor. Fulham gol için uğraşırken Arsenal etkili çıkıyor, Walcott - Cazorla işbirliği sonucunda pas Podolski ile buluşuyor ve Alman yıldız durumu 3-0'a getiriyor.

Fulham bu sezon Taarabt'tan nasıl faydalanacağını bulmakta gecikirse kötü günler yaşayabilir. Arsenal salı akşamı Fenerbahçeyi konuk ediyor. Pazar günü Emirates'te Spurs ile oynuyor.

77 dakikada Berbatov klas bir hareketle ortasını yapıyor Bent dokunuyor 3-1 Podolski çıkıyor Sanogo oyunda. 84. dakikada Wilshere'in pasında Walcott vurdu, top savunmaya çarpıp kornere gitti.

Fulham sağlı sollu ortalarla gol arıyor. Hayret,maç bitiyor Arsenal'de sakatlık yok bugün. Fenerbahçe maçında dinlendirip şans vereceği futbolcu kalmadı. Ayağına top değmeyen Sanogo ise kesin ilk onbirde başlar. Giroud dinlendirilir. Arsenal elde ettiği son iki galibiyetiyle nefes aldı.