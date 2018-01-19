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Arsene Wenger: Sanchez'in gidişi Van Persie kadar acı vermedi

Arsenal ile Alexis Sanchez'in yolları ayrılıyor. Son anda büyük bir aksilik olmazsa Şilili yıldız kariyerine bundan böyle Manchester United'da devam edecek. 

Arsene Wenger: Sanchez'in gidişi Van Persie kadar acı vermedi
Arsenal, yıldız oyuncusunu Manchester United'a göndermesinin karşılığında 35 milyon Sterlin bonservis bedeli alacak ve Henrik Mkhitaryan'ı kadrosuna katacak.

Londra ekibinin, Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre Aubameyang'ı kadrosuna katma çabaları da sürüyor. Arsenal'in, Aubameyang karşılığında yüksek bir bonservis bedelinin yanısıra Olivier Giroud'yu Dortmund'a göndermesi gündemde.
 

"SANCHEZ ROBİN KADAR KOYMADI"


Menajer Wenger son basın toplantısında Sanchez'i kaybetmenin kendisine Robin Van Persie'yi United'a göndermek kadar kadar acı vermediğini söyledi. Sanchez'in, Arsenal forması giymeye başladığında zaten bir yıldız olduğunu vurgulayan Wenger, Van Persie'yi ise kendilerinin yıldız haline getirdiğini hatırlattı. 

Feyenoord'da oynarken keşfettiği Van Persie ile uzun süre birlikte çalıştıklarını ifade eden Fransız menajer; "Robin gibi bir oyuncuyu yıldız yaptıktan sonra takımdan ayrılıp; doğrudan mücadele ettiğiniz bir rakibinizde şampiyonluk yaşamasını izlemek, Sanchez'i kaybetmekten çok daha acı verici bir deneyim" diye konuştu. (Bein Sports)


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