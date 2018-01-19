Arsene Wenger: Sanchez'in gidişi Van Persie kadar acı vermedi

"SANCHEZ ROBİN KADAR KOYMADI"

Erdinç Şahin

, yıldız oyuncusunugöndermesinin karşılığında 35 milyon Sterlin bonservis bedeli alacak vekadrosuna katacak.Londra ekibinin,golcüsükadrosuna katma çabaları da sürüyor. Arsenal'in,karşılığında yüksek bir bonservis bedelinin yanısıraDortmund'a göndermesi gündemde.Menajer Wenger son basın toplantısında Sanchez'i kaybetmenin kendisine'yi United'a göndermek kadar kadar acı vermediğini söyledi. Sanchez'in, Arsenal forması giymeye başladığında zaten bir yıldız olduğunu vurgulayan Wenger, Van Persie'yi ise kendilerinin yıldız haline getirdiğini hatırlattı.Feyenoord'da oynarken keşfettiği Van Persie ile uzun süre birlikte çalıştıklarını ifade eden Fransız menajer; "Robin gibi bir oyuncuyu yıldız yaptıktan sonra takımdan ayrılıp; doğrudan mücadele ettiğiniz bir rakibinizde şampiyonluk yaşamasını izlemek, Sanchez'i kaybetmekten çok daha acı verici bir deneyim" diye konuştu. (Bein Sports)