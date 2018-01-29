'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi

Kenan Şeranoğlu
cezaevine girdikten sonra tüm malvarlığını kaybettiğini söyleyerek, kız arkadaşıyla kiralık bir evde kaldığını söylemişti. Mali durumunun sıkıntılı olduğunu iş bulamadığını anlatan Şeranoğlu “Kız arkadaşım olmasa evin kirasını dahi ödeyemem. Ferrari
, Lamborghini
, Cherokee
marka bir dizi lüks otomobilim vardı şimdi ise İstanbul Kart
ile toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Aylık gelirim asgari ücret seviyesinde” şeklinde konuşmuştu.
PHUKET ADASI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ
Şeranoğlu’nun, bu açıklamasından birkaç ay sonra dünyaca ünlü Tayland
’daki Phuket Adası'
na tatile gittiği anlaşıldı. Arkadaşları ile bir teknede eğlenen Şeranoğlu, yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraşıyor.
ÜYELİK İÇİN REFERANS SİSTEMİ
Şeranoğlu’nun içinde olduğu ekip Probot
adı verilen bir ürünün tanıtımını yapıyor. Probot satın almak için 1000 dolar ödemek gerekir. Bin dolar da kripto para alınması gerekir. Üye olan kişinin, sisteme yeni üye kazandırdığında ekstra kazanç elde edebildiği vaat ediliyor.
SAADET ZİNCİRLERİYLE İLGİM YOK
Konu ile ilgili Hurriyet.com.tr'ye konuşan Kenan Şeranoğlu ise herhangi bir saadet zinciri ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Şeranoğlu, Phuket Adası
'ndaki fotoğraflarına ilişkin ise, "Kız arkadaşım turizm işi yapıyor. Ben de kendisine yardım için gittim. Özel olarak gittiğim bir yer değil" dedi.
Can Hakman