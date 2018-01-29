'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi

PHUKET ADASI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ



ÜYELİK İÇİN REFERANS SİSTEMİ



SAADET ZİNCİRLERİYLE İLGİM YOK

Can Hakman

cezaevine girdikten sonra tüm malvarlığını kaybettiğini söyleyerek, kız arkadaşıyla kiralık bir evde kaldığını söylemişti. Mali durumunun sıkıntılı olduğunu iş bulamadığını anlatan Şeranoğlu “Kız arkadaşım olmasa evin kirasını dahi ödeyemem.marka bir dizi lüks otomobilim vardı şimdi iseile toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Aylık gelirim asgari ücret seviyesinde” şeklinde konuşmuştu.Şeranoğlu’nun, bu açıklamasından birkaç ay sonra dünyaca ünlü’dakina tatile gittiği anlaşıldı. Arkadaşları ile bir teknede eğlenen Şeranoğlu, yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraşıyor.Şeranoğlu’nun içinde olduğu ekipadı verilen bir ürünün tanıtımını yapıyor. Probot satın almak için 1000 dolar ödemek gerekir. Bin dolar da kripto para alınması gerekir. Üye olan kişinin, sisteme yeni üye kazandırdığında ekstra kazanç elde edebildiği vaat ediliyor.Konu ile ilgili Hurriyet.com.tr'ye konuşan Kenan Şeranoğlu ise herhangi bir saadet zinciri ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Şeranoğlu,'ndaki fotoğraflarına ilişkin ise, "Kız arkadaşım turizm işi yapıyor. Ben de kendisine yardım için gittim. Özel olarak gittiğim bir yer değil" dedi.