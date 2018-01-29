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'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi

Kenan Şeranoğlu (51), 20 yıl kadar önce Titan Saadet Zinciri ile gündeme geldi, 16 bin kişiyi dolandırmaktan cezaevine girdi. Şeranoğlu, İzmir Hilton Otel’indeki şaşalı yaş günü partisiyle tüm Türkiye’nin dikkat çekmişti. ‘Titan saadet zinciri’nin sahibi olan ve 16 bin kişiyi dolandıran Kenan Şeranoğlu bu kez ünlü Phuket Adası'nda görüntülendi

'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi
Kenan Şeranoğlu cezaevine girdikten sonra tüm malvarlığını kaybettiğini söyleyerek, kız arkadaşıyla kiralık bir evde kaldığını söylemişti. Mali durumunun sıkıntılı olduğunu iş bulamadığını anlatan Şeranoğlu “Kız arkadaşım olmasa evin kirasını dahi ödeyemem. Ferrari, Lamborghini, Cherokee marka bir dizi lüks otomobilim vardı şimdi ise İstanbul Kart ile toplu taşıma araçlarını kullanıyorum. Aylık gelirim asgari ücret seviyesinde” şeklinde konuşmuştu.
 

PHUKET ADASI'NDA GÖRÜNTÜLENDİ


Şeranoğlu’nun, bu açıklamasından birkaç ay sonra dünyaca ünlü Tayland’daki Phuket Adası'na tatile gittiği anlaşıldı. Arkadaşları ile bir teknede eğlenen Şeranoğlu, yine yeni bir tür saadet zinciriyle uğraşıyor.


ÜYELİK İÇİN REFERANS SİSTEMİ


Şeranoğlu’nun içinde olduğu ekip Probot adı verilen bir ürünün tanıtımını yapıyor. Probot satın almak için 1000 dolar ödemek gerekir. Bin dolar da kripto para alınması gerekir. Üye olan kişinin, sisteme yeni üye kazandırdığında ekstra kazanç elde edebildiği vaat ediliyor.


SAADET ZİNCİRLERİYLE İLGİM YOK


Konu ile ilgili Hurriyet.com.tr'ye konuşan Kenan Şeranoğlu ise herhangi bir saadet zinciri ile hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Şeranoğlu, Phuket Adası'ndaki fotoğraflarına ilişkin ise, "Kız arkadaşım turizm işi yapıyor. Ben de kendisine yardım için gittim. Özel olarak gittiğim bir yer değil" dedi.   
 


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