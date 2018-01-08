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Artık kar kalınlığı cep telefonuyla öğrenilecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan "Meteoroloji Hava Durumu Uygulaması" sayesinde, kışın sert geçtiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde vatandaşlar anlık hava durumunun yanı sıra kar yağışı ve kalınlığı hakkında da bilgi sahibi olacak

Artık kar kalınlığı cep telefonuyla öğrenilecek
Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış, yaptığı açıklamada, günün teknolojisini kullanarak hızlı bir şekilde sektörlere ve kullanıcılara hizmet sağladıklarını anlattı.

Verdikleri hizmetlerin milli uygulama ile cep telefonlarına kadar iletildiğini aktaran Mehmet Elkatmış, şöyle konuştu:

"Akıllı cihazlar için geliştirdiğimiz hava durumu uygulaması sayesinde bulunduğunuz her yerden, istediğiniz noktanın anlık hava durumu ve tahminlerine erişebilecek, planlarınızı rahatlıkla ve hızlıca yapabileceksiniz. Mobil uygulamayla anlık ve uzun vadeli hava durumu bilgilerine, uydu ve radar görüntülerine, meteorolojik uyarılara, deniz suyu sıcaklıkları ve kar kalınlıkları bilgilerine kolaylıkla ulaşıp meteorolojinin sesi radyosunun canlı yayınını dinleyebilirsiniz."
 

"BİN 840 İSTASYONDAN VERİLER AKTARILIYOR" 


Bölgenin sorumluluk alanında 49 istasyon olduğunu ve bu istasyonlarda toplanan verilerin anlık uygulamaya aktarıldığını bildiren Mehmet Elkatmış, ayrıca Van, Muş ve Yüksekova'daki havalimanlarında da istasyon bulunduğunu söyledi.

Van Gölü'nde üç noktada deniz suyu sıcaklığı, rüzgar ve dalga boyunu ölçen otomatik gözlem istasyonu olduğunu dile getiren Mehmet Elkatmış, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yıldırım tespit takip sistemi dediğimiz yıldırım ölçeri 3 noktada kullanıyoruz. Türkiye'nin belli bölgelerinde bin 840 meteoroloji istasyonu var. Bizim bölgemizin kırsal ve dağlık olması nedeniyle bu uygulamamız önemli bir avantaj sağlamakta. Bizim bölgemize, şartlarımıza uyarlanmış bir mobil uygulama. 2 bin 885 rakımdaki Bahçesaray Karapet geçidinde dahi biz otomatik istasyonumuzu kurmuşuz. Oradaki bilgilere vatandaşlar ulaşabilir. 'Orada kar yağışı başladı. Ne kadar kar yağdı? Ne kadar kar kalınlığı var?' Buna cep telefonunda artık ulaşabilir. Bölgemizin coğrafi durumu göz önünde bulundurduğumuzda mobil uygulama bir şans ve avantajdır." dedi.


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