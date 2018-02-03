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Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin Şavşat'ta meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Artvin-Ardahan karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan anı, cep telefonu kameralarına da yansıdı

03 Şubat 2018, Cumartesi 13:47
Artvin-Ardahan karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan Karayolu'nda bugün heyelan meydana geldi. Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan Kaçkar Suyu mevkiindeki yolun kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Ardahan arasında ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu.

'YOLUN GENİŞLEMESİ LAZIM'

Ulaşıma kapanan bölgede bekleyen sürücü Seyfullah Gül, söz konusu yolun kaderinin böyle olduğunu belirterek "Ömrüm buralarda geçti. 76 yaşındayım, buradan gelip gidiyoruz. Buranın kaderi böyle. Bu yolu değiştiremiyorlar. Yolun genişlemesi lazım ama maalesef genişletme yok" dedi.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Heyelanla ilgili açıklama yapan Artvin Valisi Ömer Doğanay ise olayda can ve mal kaybının yaşanmadığını kaydederek şunları söyledi:

"Artvin-Ardahan Karayolumuz heyelan nedeniyle kısa bir süreliğine ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine hareket etmişlerdir. Artvin'imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık."


 


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