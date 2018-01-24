Artvin'de baraj nedeniyle sular altında kalacak yüzlerce mezar taşınıyor

Artvin'de
yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı
inşaatı, ilçeyi sular altında bırakacak.
İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli’nde, 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışma sürüyor. Altyapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak ilçede sular altında kalacak mezarlar da taşınacak.
500 MEZAR YENİ YERİNE TAŞINACAK
Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar ilçenin yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınacak.
'MEZARLARI TAŞIMAK İSTEYENLERE YARDIM EDECEĞİZ'
Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytek, "Yusufeli Barajından dolayı ilçe merkezi ve 4 köy sular altında kalacak. Ayrıca 14 köyde baraj inşaatından etkilenecek. Biz mezarların taşınması için bir çalışma başlattık. Mezar yerlerinde tespitler yapıyoruz. Kime ait olduğunu belirliyoruz. Mezarlarını taşımak isteyenlere katkı vermeye çalışıyoruz. Ülkemizin her bir tarafında yaşayan hemşehrilerimiz var. Burada görev yapmış ana, baba ve dedelerini bu topraklara defnetmiş olanlar var. Bir vesile ile belediyemize ulaşırlarsa ata mezarları ile ilgili tespit konusunda bize yardımcı olurlarsa ve isterlerse mezarları nakletmek için kendilerine yardımcı olacağız"
dedi.
Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.
Senim Tanay