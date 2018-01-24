Artvin'de baraj nedeniyle sular altında kalacak yüzlerce mezar taşınıyor

500 MEZAR YENİ YERİNE TAŞINACAK

'MEZARLARI TAŞIMAK İSTEYENLERE YARDIM EDECEĞİZ'

Büyük bir bölümü tamamlanan Yusufeli Barajı ve HES projesinin 2019 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Senim Tanay

yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3’üncü en yüksek barajı olacakinşaatı, ilçeyi sular altında bırakacak.İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufeli’nde, 68 yıllık ilçenin yeni yerleşim yerine taşınması için başlatılan çalışma sürüyor. Altyapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak ilçede sular altında kalacak mezarlar da taşınacak.Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar ilçenin yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınacak.Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytek, "dedi.