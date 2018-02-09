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Arzu Sabancı ailenin stil danışmanı

Pinko markasının Türkiye temsilcisi, tasarımcı Arzu Sabancı Hello Dergisi’ne verdiği röportajda ailesine de stil danışmanlığı yaptığını söyledi

09 Şubat 2018, Cuma 07:06
Arzu Sabancı ailenin stil danışmanı
Arzu Sabancı, “Eşim Ömer bana danışır. Oğullarım eskiden öyle yapardı. Şimdi ayrı yaşadıkları için pek sormuyorlar. Yardım isterlerse yanlarında oluyorum. En çok Hakan giyimine düşkün. Bazen ben de onun fikrini alırım” dedi.

Öte yandan Arzu Sabancı röportajda aile ve arkadaş toplantılarında DJ’lik yapmayı sevdiğini de belirterek şu sözleri söyledi:


"DJ'LİK RUHUMU YENİLEYEN HOBİLERİM ARASINDA"


“Elektronik dans ve ‘house music’ tarzlarını çok seviyorum. DJ’lik ruhumu yenileyen hobilerim arasında”




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