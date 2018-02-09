Arzu Sabancı ailenin stil danışmanı



"DJ'LİK RUHUMU YENİLEYEN HOBİLERİM ARASINDA"

Arzu Sabancı’dan Özge Ulusoy yanıtı

Arzu Sabancı Hacı Sabancı'ya gelen yorumlara isyan etti

Arzu Sabancı’dan modern ve özgür dokunuşlar

Elif Bayram

, “Eşim Ömer bana danışır. Oğullarım eskiden öyle yapardı. Şimdi ayrı yaşadıkları için pek sormuyorlar. Yardım isterlerse yanlarında oluyorum. En çok Hakan giyimine düşkün. Bazen ben de onun fikrini alırım” dedi.Öte yandanröportajda aile ve arkadaş toplantılarında DJ’lik yapmayı sevdiğini de belirterek şu sözleri söyledi:“Elektronik dans ve ‘house music’ tarzlarını çok seviyorum. DJ’lik ruhumu yenileyen hobilerim arasında”