Cemiyet hayatının tanınmış ismi Arzu Sabancı Instagram hesabından oğlu Kerim Sabancı'nın mezuniyetinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Hacı Sabancı, Kerim Sabancı ve Hakan Sabancı da yer aldı.

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımının altına tebrik yorumları yağdı. Arzu Sabancı fotoğrafın altına '2 foto arasındaki farkı bulun' notunu düştü.

İşte Arzu Sabancı'nın o paylaşımı: