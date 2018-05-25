Arzu Sabancı'dan mezuniyet paylaşımı

Arzu Sabancı, oğlu Kerim Sabancı'nın üniversiteden mezuniyet fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı

26 Mayıs 2018, Cumartesi 00:23
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Cemiyet hayatının tanınmış ismi Arzu Sabancı Instagram hesabından oğlu Kerim Sabancı'nın mezuniyetinden bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta Hacı Sabancı, Kerim Sabancı ve Hakan Sabancı da yer aldı.

Arzu Sabancı'nın bu paylaşımının altına  tebrik yorumları yağdı. Arzu Sabancı fotoğrafın altına '2 foto arasındaki farkı bulun' notunu düştü.

İşte Arzu Sabancı'nın o paylaşımı:

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