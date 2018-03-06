Arzum Onan kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!

Büşra Kamış

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına katılmasının ardından'un eşisorusu birçok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Mehmet Aslantuğ'un tanıştıktan iki gün sonra evlenme teklifi ettiği Arzum Onan ile ilgili detaylar haberimizdeTürkiye ve Avrupa Güzeli olan Arzum Onan, Sıcak Saatler dizisi ile karşımıza çıkmıştır. 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlenen Arzum Onan'ın "Can" adında bir oğlu vardır.Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.