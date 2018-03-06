Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Arzum Onan kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?

Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan kimdir, kaç yaşında ve kaç çocuğu var sorusu gündemde en çok aratılan isimlerden biri olma özelliğini taşıyor. 44 yaşındaki oyuncu Arzum Onan hakkında detaylar haberimizde
 

Arzum Onan kimdir, kaç yaşında, kaç çocuğu var?
Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın programına katılmasının ardından Mehmet Aslantuğ'un eşi Arzum Onan kimdir sorusu birçok kişi tarafından sorulmaya başlandı. Mehmet Aslantuğ'un tanıştıktan iki gün sonra evlenme teklifi ettiği Arzum Onan ile ilgili detaylar haberimizde


ARZUM ONAN KİMDİR , NERELİ

Türkiye ve Avrupa Güzeli olan Arzum Onan, Sıcak Saatler dizisi ile karşımıza çıkmıştır. 31 Ekim 1973'te Ankara'da, memur bir ailenin tek çocuğu olarak doğdu. İlkokulu Ankara'da, ortaokul ve liseyi ise İstanbul'da okudu. Ümraniye Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü'nden mezun oldu. 1992 yılında Gaye Sökmen Ajans'ta mankenlik ve modelliğe başladı. Nisan 1993'te "Miss Turkey" yarışmasında "Türkiye Güzeli", aynı yılın Temmuz ayında "Miss Europe" yarışmasında "Avrupa Güzeli" seçildi.





ARZUM ONAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR

1996'da oyuncu Mehmet Aslantuğ ile evlenen Arzum Onan'ın "Can" adında bir oğlu vardır.

ARZUM ONAN'IN KARİYERİ

Önemli bir reklam kampanyasıyla üç yıl kamera karşısına geçti. 1997'de dört yıl sürecek yoğun tempolu bir televizyon dizisi (Sıcak Saatler) için çalışmaya başladı. Bu tarihten itibaren, genellikle kamu yararına gerçekleştirilen özel defilelerde mankenlik yaptı.

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?

Survivor 2018'de bu hafta kim elendi? Survivor'da dördüncü hafta adaya veda eden isim kim?
Yeşim Soydan hayatını kaybetti (Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!)

Yeşim Soydan hayatını kaybetti (Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı!)
Edvina Sponza kimdir? Demet Şener-Edvina Sponza davasında ne oldu?

Edvina Sponza kimdir? Demet Şener-Edvina Sponza davasında ne oldu?
Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a bomba yorum!
Edvina Sponza-Demet Şener davası: Siyah sütyen gönderdi

Edvina Sponza-Demet Şener davası: Siyah sütyen gönderdi

Çukur dizisinin genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur dizisinin genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!
5 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı

5 Mart 2018 reyting sonuçları açıklandı
Hande Ataizi Benjamin Harvey'den boşandı

Hande Ataizi Benjamin Harvey'den boşandı
'Hoşgeldin kardeşim...

'Hoşgeldin kardeşim...
Okan Kurt ve Kerimcan'dan Ankara havası

Okan Kurt ve Kerimcan'dan Ankara havası

Hülya Avşar'a İsmail Küçükkaya'dan tepki!

Hülya Avşar'a İsmail Küçükkaya'dan tepki!