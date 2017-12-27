Asamoah Gyan uçuracak! ‘Baby Jet’

Erdinç Şahin

Ülkesinde lakabı olanadında bir hava yolu firması kuranbu havayolu firması için gerekli lisans ve izinleri de tamamlamış.Gana’da açılanhavacılık fuarında konuşan ülkeningerekli izinleri aldığını ve firmanın hayata geçmesi için var gücüyle çalıştığını söylemiş.Akufo-Addo ayrıca ülke dışında yaşamını sürdüren diğer Ganalı yatırımcılara da kendi ülkelerinde havacalık sektörüne yatırım yapma çağırısında bulunmuş.Gyan’ın “Baby Jet” havayolu şirketi ticari hayatına öncelikle kargo taşımacılığı ile başlayıp daha sonra yolcu taşımacılığına geçecekmiş.