Asamoah resmen açıkladı!

Bu sezon devre arasında sol bek pozisyonu için adı sıkça Galatasaray ile anılan Juventus'un Ganalı yıldızı Kwadwo Asamoah, yaptığı açıklamayla Juventus kariyerini noktalığını açıkladı.

Asamoah'ın ayrılık mesajı şöyle;

Ne sözler ne de eylemler bu kararı almanın zorluğunu ifade edemez çünkü burada geçirdiğim zamanla gurur duyuyorum. Kulüpteki her bir kişi, koçlardan takım arkadaşlarına, personele ve en önemlisi harika ve sevgili taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlar sonsuza kadar kalbimde özel bir yere sahip olacak.

Juventus bana yeni bir sözleşme teklif etse de, alçakgönüllü ve saygılı bir şekilde kendimi başka bir yere bir kulübe bağlamayı tercih ettim. Gelecekte Juventus'a karşı oynaması kesinlikle dayanılmaz olacak, ancak bu yeni taahhüdümü sadece ailemin çıkarına vermeliydim. Umarım taraftarımız benim bu kararımı anlayabilir ve kabul edebilir.

Altın Juventus neslinde efsaneler ve dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla oynadım ve hepsini özleyeceğim. Çalıştığım iki büyük koç için - Massimiliano Allegri ve Antonio Conte - Beni daha iyi bir oyuncu yaptığınız için teşekkür ederim.bonservisimi Udinese'den alarak hayatımın akışını değiştiren Juventus yönetimine ne kadar teşekkür etsem az. Taraftarlardan aldığım tutkusuz duygusal destek, en kötü sakatlık dönemlerimde bile, bu kulüp için derin bir sevgi duyduğum kadar şaşırtıcıydı ve bana gösterilen iyiliği sonsuza kadar takdir ediyorum.

Ganalı futbolcu için Galatasaray, hem Juventus ile hem de futbolcunun kendisiyle uzun süre pazarlık halinde olmuş ancak görüşmelerden bir sonuç alınamamıştı. Asamoah'ın İnter ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Kwadwo Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın Akra şehrinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine 2005-2006'da Kaaseman takımında altyapıda başladı. Orta saha pozisyonunda oynayan Asamoah, 2006-2007'de Liberty Professionals'de forma giydi ve burada profesyonel kariyerine adım attı.

Gana Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Kwadwo Asamoah, milli takım formasını 57 maçta terletti.



