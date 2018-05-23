Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, 26 Mayıs'ta sona erecek fuarda stabilize silah sistemleri, elektro-optik sistemler, askeri ve profesyonel haberleşme sistemleri, elektronik harp-radar sistemleri, insansız sistemlerle aviyonik sistemleri sergiliyor.

Fuara, 300'ün üzerinde firma katılırken 100 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor.

ASELSAN, ülkede, Kazakistan ASELSAN Engineering (KAE) ortaklığıyla faaliyette bulunuyor.

KAE, Kazakistan'daki askeri ve sivil kuruluşların yanı sıra bölge ülkelerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik elektro-optik ve elektronik cihazlarla sistemleri üretiyor.