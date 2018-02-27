Aselsan mühendislerinin şüpheli ölümleri yeniden araştırılacak

ÖLÜMLÜ ŞÜPHELİ 5 MÜHENDİS ŞUNLAR

Büşra Kamış

'nin talimatıyla açılan dosyalar tek tek yeniden incelenecek. Bu konuda Teftiş Kurulu'na talimat verdiğini belirten Canikli, "Çok kapsamlı çalışma yapılıyor. Güçlü bir ekip oluşturduk. Şüphelendiğimiz için açtık dosyaları. Bu araştırmanın sonucunda herşey net bir şekilde ortaya çıkacak" dedi.Ankara Başsavcılığı geçtiğimiz ekim ayında 2006-2013 yılları arasında önemli milli projelerde çalışan 5 mühendisin şüpheli ölümüyle ilgili dosyayı FETÖ izi rastlanması nedeniyle raftan indirmişti.4 Ağustos 2006'da ASELSAN'da görevli mühendis Hüseyin Başbilen boğazı ve bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu. 17 Ocak 2007'de ASELSAN'da görevli mühendis Ali Ünal, kafasından tek kurşunla vurulmuş olarak bulundu. 26 Ocak 2007'de ASELSAN mühendisi Evrim Yançeken, oturduğu binanın altıncı katından düşerek hayatını kaybetti. 9 Ekim 2007'de ASELSAN'da yazılım mühendisi olarak görev yapan Burhanettin Volkan, askerliğini yaptığı sırada nöbet tutarken silahıyla intihar ettiği söylendi. 26 Ocak 2013'te ise ASELSAN'da mikroelektronik güdüm ve elektro- optik grubu projelerinde çalışan Hakan Öksüz trafik kazasında yaşamını yitirdi.