Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

BOŞANMA DAVASINDA HAKİM İSYAN ETMİŞTİ

Erdinç Şahin

Beşiktaş forması giyen milli futbolcu’le olaylı bir boşanma süreci geçiren, yaşadıklarını yazacak. Akşam Gazetesi’nin haberine göre; 28 yaşındaki ünlü, tüm bu olayların perde arkasını kitabında anlatacak.Bugünlerde sunuculuk yapan, kitabında hayatına dokunmuş ve yer edinmiş kişilere de yer verecek.Oğulları’ın velayeti için çekişmeli bir dava süreci yaşayan, evliliklerinde de çalkantılı günler yaşamıştı.eski eşi'dan olan oğluvelayetini almak için açtığı davanın duruşmasında sık sık sesler yükseldi. Asena Atalay gözyaşlarını tutamazken, hakim “Çınar'ı Allah iki taraftan da kurtarsın, benim anladığım budur” demişti.Mahkemede ilk olarak çiftin ortak çocuğu, boş zamanlarında gittiği özel bir aile kulübü eğitmeninin tanık ifadesi alınmıştı. Tanık Kübra Güleryüz, çalıştığı sürece ilişkin bilgiler vererek, “Çınar okula gitmediği günler ve boş zamanlarda bakıcısı Leyla Hanım tarafından çalıştığım kuruma getirilirdi. Caner Bey haftanın 2-3 günü gelir Çınar ile oyunlar oynardı. Asena Hanım ise çalıştığı süreçte yalnızca 3 kere geldi. Bir keresindeHanımın, Çınar'ın bakıcısını arayarak,” Leyla, bugünsende kalsın ama kimseye söyleme” dediğini telefondan duydum” demişti.