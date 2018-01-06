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Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi

Caner Erkin'le evli olduğu dönemde 'Benim kocam kral' anlamına gelen taç figürlü bir dövme yaptıran Asena Atalay, lazer işlemle eski eşiyle olan son bağını da kopardı

Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi
Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'le 6 yıllık evliliğini Ocak 2016'da sonlandıran Asena Atalay, eski eşinden kalan son hatıraya da elveda dedi...

Futbolcunun Ocak 2017'de Şükran Ovalı'yla evlenmesinin ardından Caner'e dava üzerine dava açan Asena Atalay eski eşi için de demediğini bırakmamıştı.


KİTAP YAZACAK


Son günlerde Caner Erkin'le yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde aldı.


'KRAL' DÖVMESİNİ SİLDİRDİ


Asena, lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi. Asena Atalay'a eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal oldu. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.

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