Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi

Beşiktaşlı yıldız Caner Erkin'le
6 yıllık evliliğini Ocak 2016'da sonlandıran Asena Atalay
, eski eşinden kalan son hatıraya da elveda dedi...
Futbolcunun Ocak 2017'de Şükran Ovalı'yla
evlenmesinin ardından Caner'e dava üzerine dava açan Asena Atalay eski eşi için de demediğini bırakmamıştı.
KİTAP YAZACAK
Son günlerde Caner Erkin'le
yaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde aldı.
'KRAL' DÖVMESİNİ SİLDİRDİ
Asena, lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi. Asena Atalay'a
eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal oldu. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.
Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak
Beşiktaş cevap vermedi, Asena Atalay ile Caner Erkin'in nafaka davası uzadı
Asena Atalay: Fırtınaya hazırım
Elif Bayram