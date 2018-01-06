Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi



KİTAP YAZACAK



'KRAL' DÖVMESİNİ SİLDİRDİ

Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Beşiktaş cevap vermedi, Asena Atalay ile Caner Erkin'in nafaka davası uzadı

Asena Atalay: Fırtınaya hazırım

Elif Bayram

Beşiktaşlı yıldız6 yıllık evliliğini Ocak 2016'da sonlandıran, eski eşinden kalan son hatıraya da elveda dedi...Futbolcunun Ocak 2017'deevlenmesinin ardından Caner'e dava üzerine dava açan Asena Atalay eski eşi için de demediğini bırakmamıştı.Son günlerdeyaşadıklarını bir kitapta anlatacağı konuşulan Asena Atalay, önceki gün de soluğu Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde aldı.Asena, lazer işlemle bu aşk dövmesini sildirdi.eski eşinin hatırasından kurtulmak yaklaşık 3 bin 500 TL'ye mal oldu. Bu arada işlem sırasında oluşan yaralar, büyük acı veriyor.