Asena Atalay, gözüyle dalga geçtiği Hayko Cepkin'den özür diledi

Tek gözlü dev: Hayko Cepkin

Asena Atalay, Hayko Cepkin ile dalga geçti! (Asena, Hayko Cepkin'le ilgili ne paylaştı?)

Elif Bayram

Geçen yıl futbolcue açtığı davalarla gündemi meşgul edensosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hayko Cepkin'in fiziksel özellikleriyle dalga geçmesi büyük tepki çekmişti.Doğuştan sağ göz kapağı düşük olanbir karesini tek farı açık olan bir otomobil fotoğrafına benzeten Asena Atalay, paylaşımına gülen surat emojisi eklemişti.Konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu olan Asena Atalay, Habertürk'ten Esin Övet'e konuştu. Hayko Cepkin'in durumunu bilmediğini belirten Asena Atalay, Hayko Cepkin'den özür diledi.Hayır bilmiyordum. Yemin ederim. Özünde öyle makyaj yapıyor, saçını uzatıyor zannediyordum. Öyle bir tarzı var zannediyordum. Ben o fotoğrafı koyunca yapımcım Timuçin Güner aradı. Bana, Hayko'nun fiziksel özelliğinin öyle olduğunu söyledi. O an beynimden aşağıya kaynar sular döküldü. Çok üzüldüm. Gerçekten samimiyetime inan.Hayır bilmiyordum. Yemin ederim. Özünde öyle makyaj yapıyor, saçını uzatıyor zannediyordum. Öyle bir tarzı var zannediyordum. Ben o fotoğrafı koyunca yapımcım Timuçin Güner aradı. Bana, Hayko'nun fiziksel özelliğinin öyle olduğunu söyledi. O an beynimden aşağıya kaynar sular döküldü. Çok üzüldüm. Gerçekten samimiyetime inan.Hapko Cepkin POSTA'ya verdiği röportajda şu açıklamalarda bulunmuştu:''Gözüm benim için her zaman farklılıktı. ‘Tek gözlü çocuk’ derlerdi bana. Normal olma ihtimalim yoktu ki... Gözümden dolayı her ortamda farklı bakıyorlardı. Okulda da, sokakta da, sahnede de…Farklılık doğuştan sinyal olarak verilmiş. Görünüşümü avantaja çevirmeseydim bunalımlı biri olurdum.Baskın bir karakterdim. İnsanlar bir yerden sonra gözümü unutup, Hayko yaratığına takılıyordu. Ama fotoğraf ve videolar her zaman sıkıntıydı. Çünkü gözüm daha da küçük görünüyor...Meslekten dolayı sürekli kendime maruz kaldığım için alışmak zorundaydım. Şimdi insanlar fotoğraf çekerken gözlüğümü çıkarmamı istiyorlar. Benimle değil, gözümle fotoğraf çektirmek istiyorlar…''