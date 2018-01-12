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Asena Atalay, Hayko Cepkin ile dalga geçti! (Asena, Hayko Cepkin'le ilgili ne paylaştı?)

Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçen fuftbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, hayranlarının tepkisini çekti

12 Ocak 2018, Cuma 12:25
Asena Atalay, Hayko Cepkin ile dalga geçti! (Asena, Hayko Cepkin'le ilgili ne paylaştı?)
Geçen yıl eski eşi Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'e açtığı davalarla gündemi meşgul eden Asena Atalay, bu kez çirkin bir paylaşımla adından söz ettirdi.

HAYKO CEPKİN'LE DALGA GEÇTİ

Asena Atalay, Hayko Cepkin'in karesini tek farı bulunan bir otomobil fotoğrafıyla paylaşıp dalga geçti. Doğuştan sağ göz kapağı düşük olan Hayko Cepkin'le alay eden sunucu, paylaşımına da gülen surat emojisi ekleyerek ağızları açıkta bıraktı.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İnsanların fiziksel özellikleriyle dalga geçerek kendini eğlendiren Asena Atalayu, bu hareketiyle de sosyal medyada tepki çekti.



Bir çocuk annesi sunucuya bu yaptığının yakışmadığını söyleyen takipçileri "Hayko, bu kusurunun ameliyatla düzelebileceğini bildiği halde bıçak altına yatmak istemiyor. O, bunu sorun etmezken senin böyle dalga geçmen çok yanlış" diye tepkisini dile getirdi.

''BENİMLE DEĞİL, GÖZÜMLE FOTOĞRAF İSTİYORLAR''

Hapko Cepkin POSTA'ya verdiği röportajda şu açıklamalarda bulunmuştu:

''Gözüm benim için her zaman farklılıktı. ‘Tek gözlü çocuk’ derlerdi bana. Normal olma ihtimalim yoktu ki... Gözümden dolayı her ortamda farklı bakıyorlardı. Okulda da, sokakta da, sahnede de…

Farklılık doğuştan sinyal olarak verilmiş. Görünüşümü avantaja çevirmeseydim bunalımlı biri olurdum.

Baskın bir karakterdim. İnsanlar bir yerden sonra gözümü unutup, Hayko yaratığına takılıyordu. Ama fotoğraf ve videolar her zaman sıkıntıydı. Çünkü gözüm daha da küçük görünüyor...

Meslekten dolayı sürekli kendime maruz kaldığım için alışmak zorundaydım. Şimdi insanlar fotoğraf çekerken gözlüğümü çıkarmamı istiyorlar. Benimle değil, gözümle fotoğraf çektirmek istiyorlar…''

Tek gözlü dev: Hayko Cepkin Tek gözlü dev: Hayko Cepkin


 
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