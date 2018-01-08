Asena Atalay, oğlunun aşk mektubunu paylaştı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunmaktan çekinmeyen Asena Atalay,
son olarak futbolcu Caner Erkin'le
yaptığı evlilikten olan oğlu Çınar'a
gelen bir aşk mektubunu paylaştı.
"DELİRECEĞİM"
Instagram hikaye kısmından 7 yaşındaki oğlu Çınar'a gelmiş bir aşk mektubunu paylaşan Asena Atalay yaşadığı heyecanı satırlarına şu sözlerle yansıttı: ,
"Çınar'a gelen ilk aşk mektubu… Delireceğimmm (Çınar'ın özeli olduğu için paylaşamıyorum ne yazık ki)"
Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi
Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak
İŞTE ASENA ATALAY'IN O PAYLAŞIMI;
Elif Bayram