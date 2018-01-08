Asena Atalay, oğlunun aşk mektubunu paylaştı



"DELİRECEĞİM"



İŞTE ASENA ATALAY'IN O PAYLAŞIMI;

Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi

Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak

Elif Bayram

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunmaktan çekinmeyenson olarak futbolcuyaptığı evlilikten olan oğlugelen bir aşk mektubunu paylaştı.Instagram hikaye kısmından 7 yaşındaki oğlu Çınar'a gelmiş bir aşk mektubunu paylaşan Asena Atalay yaşadığı heyecanı satırlarına şu sözlerle yansıttı: ,"Çınar'a gelen ilk aşk mektubu… Delireceğimmm (Çınar'ın özeli olduğu için paylaşamıyorum ne yazık ki)"