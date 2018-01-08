Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

SON DAKİKA

Asena Atalay, oğlunun aşk mektubunu paylaştı

Sunucu Asena Atalay, sosyal medya hesabından oğlu Çınar'a gelen bir aşk mektubunu paylaştı

08 Ocak 2018, Pazartesi 14:09
Asena Atalay, oğlunun aşk mektubunu paylaştı
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük hayatına dair paylaşımlarda bulunmaktan çekinmeyen Asena Atalay, son olarak futbolcu Caner Erkin'le yaptığı evlilikten olan oğlu Çınar'a gelen bir aşk mektubunu paylaştı.


"DELİRECEĞİM"


Instagram hikaye kısmından 7 yaşındaki oğlu Çınar'a gelmiş bir aşk mektubunu paylaşan Asena Atalay yaşadığı heyecanı satırlarına şu sözlerle yansıttı: ,

"Çınar'a gelen ilk aşk mektubu… Delireceğimmm (Çınar'ın özeli olduğu için paylaşamıyorum ne yazık ki)"


İŞTE ASENA ATALAY'IN O PAYLAŞIMI;



Asena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdiAsena Atalay, Caner Erkin için yaptırdığı son dövmeyi de sildirdi
Asena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacakAsena Atalay Beşiktaş’ın yıldızı Caner Erkin ile yaşadıklarını yazacak


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlanıyor

Aydın Boysan son yolculuğuna uğurlanıyor
Son dakika... Oyuncu Feyza Civelek gözaltına alındı

Son dakika... Oyuncu Feyza Civelek gözaltına alındı

'Hiç ayrılmazlar' dediler ama onlar da ayrıldı!

'Hiç ayrılmazlar' dediler ama onlar da ayrıldı!
Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler

Ayrıldıktan sonra eski sevgilisini yerden yere vuran ünlü isimler
Diziler nerede çekiliyor? (Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?)

Diziler nerede çekiliyor? (Ufak Tefek Cinayetler nerede çekiliyor?)
Ünlülerin kardeşleri

Ünlülerin kardeşleri

Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı

Demet Akalın şoke oldu: Hayranı hediye ettiği çizmeyi satışa çıkardı
Burcu Esmersoy'un fotoğrafları çalınmıştı! Davada flaş gelişme

Burcu Esmersoy'un fotoğrafları çalınmıştı! Davada flaş gelişme
Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları

Ünlülerin çocukluk ve gençlik fotoğrafları
Altan Gördüm evlilik iddialarını yalanladı

Altan Gördüm evlilik iddialarını yalanladı
Cem Yılmaz, sevgilisi Özge Sabuncu'yla görüntülendi (Özge Sabuncu kimdir?

Cem Yılmaz, sevgilisi Özge Sabuncu'yla görüntülendi (Özge Sabuncu kimdir?