Asena’nın direk dansı boşanma davasında

Futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yaşanan boşanma davası sırasında gündeme gelen direk dansı İstanbul'da bir boşanma davasına daha konu oldu

Asena’nın direk dansı boşanma davasında
İş insanı B.Ö. ile güzellik uzmanı E.Ö., 2013’te evlendi. Geçen yıl çocukları oldu. Ancak çift, ayrı yaşamaya başladı. E.Ö. ailesinin evine dönerken, B.Ö. de İstanbul Aile Mahkemesi’ne boşanma davası açtı.

B.Ö., eşinin ailesinin tehditlerinden korktuğu için evliliği kabul ettiğini söyledi. E.Ö. ise avukatı Selin Otağ aracılığıyla verdiği cevap dilekçesinde, eşi askerdeyken yanlarında kaldığı kayınvalidesi ile kayınpederinin eşiyle arasını bozduğunu öne sürdü.


ÖRNEK GÖSTERDİ


E.Ö., eşinin futbolcu Caner Erkin ile Asena Atalay arasında yaşanan boşanma davası sırasında gündeme gelen direk dansını örnek göstererek “Millet ne ilişkiler yaşıyor. Asena Erkin bile direk dansı yapıyor, ev temizliği yapmayı kadınlık sanıyorsun” dediğini ileri sürdü.

Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre genç kadın, Instagram’da eşi ve sevgilisi Y.C.’nin ayrı ayrı çektirdikleri fotoğraflardan ilişkileri olduğunu anladığını söyledi. E.Ö. çocuğunun babasız büyümemesi için boşanmak istemediğini belirtti. Oğluna bağlanan geçici nafakanın 1000 TL’ye çıkarılmasını talep eden E.Ö., boşanma davasının da reddini istedi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Döküm bandına sıkışan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Döküm bandına sıkışan 18 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar

Minibüsü demiryoluna park edip kaçtılar
Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi

Terhisine 13 gün kala bıçaklanan asker defnedildi
15 yaşındaki çocuk 13’üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi

15 yaşındaki çocuk 13’üncü kattan atlayarak yaşamına son verdi
İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı

İki kez serbest bırakılan tacizci, savcılığın itirazı ile tutuklandı
Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında

Karı-kocanın sokakta öldürülme anı güvenlik kamerasında
Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile yarın defnedilecek

Vahşice öldürüldükten sonra yakılan aile yarın defnedilecek
Doğu Ekspresi Aşkale’de lise öğrencisine çarptı

Doğu Ekspresi Aşkale’de lise öğrencisine çarptı
İstiklal Caddesi’nde korkutan yangın

İstiklal Caddesi’nde korkutan yangın
Siyanürle intiharın detayları ortaya çıktı

Siyanürle intiharın detayları ortaya çıktı
Muş'ta öğrenci servisi köprüden uçtu

Muş'ta öğrenci servisi köprüden uçtu