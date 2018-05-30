Asena'nın sesi kesildi
Eski eşi Caner Erkin'le oğulları Çınar'ın velayeti için karşı karşıya gelen Asena Atalay, yorgun düştü
Davanın geçen ayki duruşmasından çıkınca Caner Erkin için demediğini bırakmayan Asena Atalay, dünkü duruşma sonrası ise sessiz kaldı.
Futbolcu, duruşma zamanı hamile eşi Şükran Ovalı'yla Barcelona'daydı. Asena Atalay ise mahkeme koridorlarında moralsiz bir haldeydi. Duruşmanın 14 Eylül'e ertelendiği öğrenildi.
'NAFAKADAN VAZGEÇERSEM O DA VELAYETTEN VAZGEÇİYOR'
Asena Atalay, Caner Erkin'i "Ben nafakadan vazgeçersem, o da velayetten vazgeçiyor" diyerek iğnelemişti.
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