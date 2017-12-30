Asgari Geçim İndirimi ne kadar? 2018 yılı asgari ücret miktarı açıklandı



2018 AGİ RAKAMLARI

Serap Belovacıklı

Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.Bekar ve çocuksuz: 152.21Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76Bekar ve 1 çocuklu: 175.04Bekar ve 2 çocuklu: 197.88Bekar ve 3 çocuklu: 228.32