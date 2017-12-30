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Asgari Geçim İndirimi ne kadar? 2018 yılı asgari ücret miktarı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, dün 4. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından 2018 yılı asgari ücret miktarını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, yaptığı açıklamada 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere asgari ücretin bin 603 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından 2018 AGİ tablosu da belli oldu. İşte 2018 AGİ tablosu ve detaylar.

Asgari Geçim İndirimi ne kadar? 2018 yılı asgari ücret miktarı açıklandı
Ücreti, gerçek usulde vergilendirilen herkes asgari geçim indiriminden faydalanabilir. Yani Gelir Vergisi Kanununda yer alan 61. maddesindeki ücretleri alanlar, bu indirimden faydalanabilir.

Ücretleri diğer ücretler kapsamında vergilendirilenler bu indirimden yararlanamazlar.

1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olan bekar veya eşi çalışan çocuksuz işçi maaşının içerisinde AGİ yer almaktadır. Ancak eşin çalışması ve çocuk durumuna göre artan AGİ ücretinin ayrı bir şekilde ödenmesi gerekiyor.

AGİ'yi ödemeyen işveren İş Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uymadığı için suç işlemiş sayılır. Bu durumda Maliye Bakanlığı re'sen veya ikmalen tarhiyat yaparak işverene vergi ziyaı cezası kesecektir.

İşçi tarafında ise iş sözleşmesi feshedilebilir ve hukuka başvurulabilir.


2018 AGİ RAKAMLARI


Bekar ve çocuksuz: 152.21

Evli, çalışan eş ve çocuksuz: 152.21

Evli, eşi çalışan ve 1 çocuklu: 175.04

Evli, eşi çalışan ve 2 çocuklu: 197.88

Evli, eşi çalışan ve 3 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz: 182.66

Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu: 205.49

Evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu: 228.32

Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu: 258.76

Bekar ve 1 çocuklu: 175.04

Bekar ve 2 çocuklu: 197.88

Bekar ve 3 çocuklu: 228.32
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