Asgari ücrette son dakika! Asgari ücret bugün belli oluyor



ERDOĞAN VE BAKAN SARIEROĞLU ASGARİ ÜCRETİ GÖRÜŞTÜ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BUGÜN AÇIKLANIYOR

ASGARİ ÜCRET İÇİN TEKLİF YAPILMIŞTI



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MEVCUT ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRA

Adem Özdoğan

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor.İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil edeceği toplantıda belirlenecek yeni asgari ücret kamuoyuyla paylaşılacak.Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücret ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü.Halen brüt bin 777 lira, net bin 404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkata alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net bin 572 lira olması tahminler arasında yer alıyor. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusu.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018'de geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için toplantıya başladı.Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 15 Aralık'ta Türk-İş Genel Merkezi'nde, üçüncü toplantısını 22 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılıyor.Çeşitli mesleklerde asgari ücret maaşla çalışan milyonlarca işçinin merakla beklediği 2018 asgari ücret zammı için artık sona geliniyor. Önümüzdeki yıl ne kadar maaş alacaklarını heyecanla bekleyen işçiler, geçtiğimiz günlerde yapılan üç Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nı da yakından takip etti ancak asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı toplantılar sonrası karar çıkmadı.Dün yaşanan gelişmeyle dördüncü Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın bugün yapılacağı duyuruldu. Böylece milyonlarca asgari ücretle çalışan işçi, 29 Aralık'ta yapılacak toplantı sonrasında 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olduğunu öğrenecek.Doğrudan 6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya girilirken, çalışanlar ücretlerine yapılacak zammın miktarını merakla beklemeye başladı. Türk-İş'in net bin 893 lira 90 kuruşluk teklifini "çok yüksek" bulan TİSK, gerekçe olarak hükümetin 100 liralık asgari ücret desteğini yeni yılda kendilerine vermemesini gösterdi.İşverenlerin, söz konusu desteğin kesilmesinin ücret maliyetlerini yüzde 6 arttıracağı yönündeki iddiaları, 100 liralık bu desteği ücret pazarlığının odak noktasına oturttu.Gelinen noktada, hem Türk-İş hem de TİSK asgari ücrete yapılacak zam miktarını etkileme niteliğine sahip desteğin yeni yılda da devam etmesini istiyor.TİSK asgari ücret desteğinin tüm iş yerlerine verilmesini talep ederken, Türk-İş sadece sendikal örgütlülüğün olduğu iş yerlerine bu desteğin sağlanmasından yana tutum sergiliyor.Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.( 01.01.2017 – 31.12.2017 Dönemi )Brüt Ücret 1777,50Sigorta Primi İşçi Payı 248,85İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 17,78Gelir Vergisi Matrahı 1510,88Gelir Vergisi 226,63Damga Vergisi 13,49Kesintiler Toplamı 506,75Asgari Geçim İndirimi (Bekar ve Çocuksuz) 133,31NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ) (Bekar ve Çocuksuz) 1404,06Asgari Ücret Tespit Komisyonunun, 2018'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 1 Aralık'ta yapılmıştı.Bu toplantıya başkanlık yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bu yılki toplantımızda bu üçlü istişare ve karar mekanizmasını en etkin şekilde işletip, yine ülkemiz için ortak bir zeminde, ortak sonuçla mutabık olacağımızı umuyorum." ifadesini kullanmıştı.İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un ikinci toplantısı ise 15 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilmişti.Ekonomi Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı uzmanlarının ülke ekonomisiyle ilgili veriler sunduğu bu toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bir kişinin asgari geçim tutarının bin 893 lira 90 kuruş olduğunu Komisyonla paylaşılmıştı.Milyonlarca kişinin gözü kulağı hükümet ve sendikaların görüşmesinden çıkacak güzel haberde. Asgari ücrette son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari ücret 29 Aralık Cuma günü (bugün) açıklanacak.Halen net bin 404 lira 6 kuruş, brüt bin 777 lira 50 kuruş olan asgari ücret, 1 Ocak'ta artacak. Yeni ücret, bu ay belirlenecek. Zam oranı için 4 formül var. Geçen yılki gibi yüzde 8.04 artarsa, net asgari ücret bin 517 lira olacak. Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı gibi enflasyon dikkate alınırsa yeni ücret yüzde 12.98 artışla bin 586 liraya çıkacak. Türk-İş'in yaptığı bin 893 liralık teklif yüzde 34.8'lik artış getirirken, bütün bu tekliflerin ortası bulunursa yeni asgari ücret yüzde 18.5 artıyla bin 664 lira olacak.Tüm çalışanların maaşında işverenlerin yapacağı zammın yanı sıra bir artış daha olacak. Maaşlara her ay eklenen asgari geçim indirimi yükselecek. Asgari geçim indirimi, asgari ücret üzerinden belirleniyor.İmalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi olan işyerlerine, istihdam ettikleri genç işçiler için ekstra destek verilecek. 3 ve daha az çalışanı olan imalat sektörü işyerlerinde mevcut çalışan sayısına ek olarak ilave istihdam ettikleri 18-25 yaş arasındaki gençlerin maaş, sosyal güvenlik primi ve vergileri 1 ay patronları, 1 ay devlet tarafından ödenecek. Böylece, Ocak ayında işe alınan işçi için devlet gelecek yıl bugünkü asgari ücret üzerinden yıllık 12 bin 528 lira destek sağlanacak.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 6 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücreti belirmeke için bugün üçüncü kez toplanıyor. 2018 yılında geçerli olacak asgari ücrete yapılacak artışla ilgili; işçi, işveren ve hükumet temsilcileri biraraya geldi.TİSK, asgari ücretin 6 aylık dilimler halinde belirlenmesini istiyor.Türkiye İstatistik Kurumu ise bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıkladı.Şu anda geçerli olan asgari ücret net bin 404 Lira.Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 1.404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.