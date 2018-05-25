Ashton Kutcher goriller için 4 milyon dolar bağışladı

Oyuncu Ashton Kutcher, DeGeneres’in eşi Portia de Rossi tarafından kurulan doğal yaşam vakfı Ellen Degeneres Wildlife Fonu'na Ripple adlı uluslararası kripto para birimi aracılığıyla 4 milyon dolar aktardı.

"PAYIMIZ OLSUN İSTEDİK"

Program sırasında Kutcher, Madonna’nın menajerliğini üstlenen iş ortağı Guy Oseary ile gorilleri kurtarmak için 4 milyon dolar bağışladıklarını açıklayarak bu konuda duyarlı olan izleyicileri de teşvik etti.

Çarşamba günü yayınlanan programda, DeGeneres ile çok yakın arkadaş olduğu bilinen 40 yaşındaki aktör, “Ellen benden asla böyle bir yardımda bulunmamı istemedi.

Eşi Portia da öyle. Ancak ben ve Guy, bu işte payımız olsun istedik” açıklamasında bulundu.