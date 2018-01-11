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Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu 84 yaşında yaşama veda etti

Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol ve alzaymır rahatsızlığıyla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan Ahmet Şatıroğlu, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.          


EVE GELEN DOKTOR ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ


Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur’un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu’nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu’nun cenazesi  Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.          


"MAMAYLA BESLENİYORDU"


Türkan Ertemur, AA muhabirine açıklamada, "13 aydır mamayla besleniyordu, saat 17.30 da ağırlaştı,18.30’da da vefat etti." dedi.          

Vefat haberini alan Kaymakam Akif Pektaş, cenaze evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Şatıroğlu’nun cenazesi cumartesi günü Sivralan Köyü'nde toprağa verilecek.          


VALİ DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ


Öte yandan Şatıroğlu’nun vefat haberini alan Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından "Hemşehrimiz, ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı. 

 


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