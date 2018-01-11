Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti



EVE GELEN DOKTOR ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ



"MAMAYLA BESLENİYORDU"



VALİ DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Gizem Yetil

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol ve alzaymır rahatsızlığıyla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.Birlikte yaşadığı’un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu’nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu’nun cenazesimorguna kaldırıldı., AA muhabirine açıklamada, "13 aydır mamayla besleniyordu, saat 17.30 da ağırlaştı,18.30’da da vefat etti." dedi.Vefat haberini alan, cenaze evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Şatıroğlu’nun cenazesi cumartesi gününde toprağa verilecek.Öte yandan Şatıroğlu’nun vefat haberini alande sosyal medya hesabından "Hemşehrimiz, ünlü halk ozanıvefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.