Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde uzun süredir şeker, tansiyon, prostat, kolestrol ve alzaymır rahatsızlığıyla mücadele eden ve yaklaşık 4 yıldır yatağa bağlı halde yaşayan Ahmet Şatıroğlu
, akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı.
EVE GELEN DOKTOR ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ
Birlikte yaşadığı Türkan Ertemur
’un haber vermesi üzerine eve gelen doktoru, Şatıroğlu’nun öldüğünü belirledi. Şatıroğlu’nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Türkan Ertemur
"MAMAYLA BESLENİYORDU"
, AA muhabirine açıklamada, "13 aydır mamayla besleniyordu, saat 17.30 da ağırlaştı,18.30’da da vefat etti." dedi.
Vefat haberini alan Kaymakam Akif Pektaş
, cenaze evine gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Şatıroğlu’nun cenazesi cumartesi günü Sivralan Köyü'
nde toprağa verilecek.
VALİ DE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Öte yandan Şatıroğlu’nun vefat haberini alan Vali Davut Gül
de sosyal medya hesabından "Hemşehrimiz, ünlü halk ozanı Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu
vefat etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına, sevenlerine ve tüm hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum." mesajını paylaştı.
Gizem Yetil