Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi

Senim Tanay

’nun büyük oğluiçin'ndeki kültür merkezi bahçesinde tören düzenlendi.Ahmet Şatıroğlu’nun cenazesi, Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer’in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer’in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi.Törene Şatıroğlu’nun eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.Tören sonrasında Bakan İsmet Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel’in mezarını ziyaret edip dua okudu.İsmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: