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Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu’nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu’nun cenazesi, Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan Köyü'nde toprağa verildi

13 Ocak 2018, Cumartesi 13:46
Aşık Veysel'in oğlu Ahmet Şatıroğlu toprağa verildi
Aşık Veysel Şatıroğlu’nun büyük oğlu Ahmet Şatıroğlu için Sivrialan Köyü'ndeki kültür merkezi bahçesinde tören düzenlendi.

Ahmet Şatıroğlu’nun cenazesi, Şarkışla Müftüsü Tayyip Koçer’in kıldırdığı namaz ve Sivas Cem Vakfı Alevi Dedesi Hasan Özer’in yaptığı duanın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene Şatıroğlu’nun eşi Türkan Ertemur, çocukları Yeter Urkan, Cevriye Keçeci, Sebahattin Şatıroğlu, kardeşleri Hayriye Özer, Zekine Şatıroğlu, Bahri Şatıroğlu, torunları ve yakınları ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören sonrasında Bakan İsmet Yılmaz ve beraberindekiler, Aşık Veysel’in mezarını ziyaret edip dua okudu.



İsmet Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Başımız sağ olsun. Bu coğrafyanın en büyük ozanı, şairi Aşık Veysel’in oğlu Ahmet Şatıroğlu’nu kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Ne zaman Şarkışla’ya gelsek Ahmet abi bizimle birlikte olurdu. Dolayısıyla Aşık Veysel’in geleneğini, kültürünü, insan severliğini, dostluğunu, kadirşinaslığını, kıymet bilirliğini bugüne taşımış bir abimizdi. Biz kendisinden memnunuz, Cenabı Allah da kendisinden memnun olsun. Ailesine, sevenlerine, evlatlarına, torunlarına, eşine bütün yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Sivas’ımızın, ülkemizin başı sağ olsun."

 
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