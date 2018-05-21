Asıl kral Burak Yılmaz!

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Burak Yılmaz beklentileri boşa çıkartmadı... Sakatlığı nedeniyle düzenli olarak forma giyememesine rağmen ortaya koyduğu oyunla Bordo-Mavililer’i sırtlayan 32 yaşındaki futbolcu, sezona adeta damga vurdu. Galatasaray’ın Fransız forveti Bafetimbi Gomis 29 golle kral olurken, Burak da 23 golle bu sıralamada ikinci sırada kendisine yer buldu. Ancak dakika başına gol istatistiğinde Trabzonspor’un yıldızı Burak zirvede yer aldı.

27 GOLE DİREKT KATKI

32 yaşındaki futbolcu 94 dakikada bir ağları sarsarken, Gomis 97 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı. Fırtına ile bu sezon ligde 25 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 4 kez gol pası verirken toplamda 27 gole direkt katkı sağladı. Gomis ise 33 maçta 5 asist yapma başarısı gösterdi ve 34 gole doğrudan etki etti.