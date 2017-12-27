Genel Sağlık Cinsel Sağlık Tıp Dünyası Çocuk Sağlığı

SON DAKİKA

'Aşıların içinde alüminyum var' diyen Canan Karatay için suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşıların içinde alüminyum var, bu ileride Alzheimer tehlikesini ortaya çıkarır” diyen Canan Karatay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu

'Aşıların içinde alüminyum var' diyen Canan Karatay için suç duyurusu
Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ceyhan, başvurusunda özetle şunları kaydetti:

“Prof.Dr. Canan Karatay, Lüleburgaz'da katıldığı bir söyleşide, yazılı ve görsel basında grip aşısının tehlikeli olduğunu söyleyerek ‘Aşıların içinde alüminyum var. Alüminyum Alzheimer nedenidir. Aşı vurulmaya gerek yok. Bunun yerine D vitamini kullanımı çok önemlidir' şeklinde bilimsel gerçekliğe aykırı açıklamalarda bulunmaktadır. Dolayısıyla kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokmaktadır. Bu konuda uzman bir hekim olarak cumhuriyet başsavcılığına ihbarda bulunma ihtiyacı hissettim.”

'ÖLENLER, SAKAT KALANLAR VAR'

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre aşıların içinde alüminyum ve cıva bulunduğunu öne süren farklı kişiler bulunduğunu da belirten Prof.Dr. Mehmet Ceyhan daha önce yaptığı açıklamada “Aşıyı reddeden aile sayısı 2011'de 183, 2013'te 913, 2015'te 5 bin 91, 2016'da ise 10 binin üzerine çıktı. Bunun neticesinde de bazı hastalıklarda artış gözlendiğini üzülerek izliyoruz. Kliniğimizde aşılanmadığı için pnömokok menenjitten ölen ve sakat kalan vakalar yanında risk grubuna girdiği için grip aşısı olması gerekirken olmayan ve grip sonucu ölen ciddi sayıda vaka gözlemliyoruz” demişti.
 
Prof. Dr. Canan Karatay: Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin

Prof. Dr. Canan Karatay: Beylere söylüyorum kolesterolünüzü yükseltin

9 yaşındaki kızına tecavüz eden babadan iğrenç savunma: Çocuğumun kabızlık sorunu var

9 yaşındaki kızına tecavüz eden babadan iğrenç savunma: Çocuğumun kabızlık sorunu var
Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi

Kantinde sucuklu tost yiyen 9 öğrenci zehirlendi
Kalp sağlığı ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış

Kalp sağlığı ile ilgili doğru bilinen 4 yanlış
Yılbaşı gecesi kuruyemişi abartmayın (Sağlıklı yılbaşı sofrası)

Yılbaşı gecesi kuruyemişi abartmayın (Sağlıklı yılbaşı sofrası)
2017’de 2 milyon 380 bin kişi kan bağışı yaptı

2017’de 2 milyon 380 bin kişi kan bağışı yaptı
Arap zamkı nedir? (Zamk-ı Arabi nedir, faydaları nelerdir?)

Arap zamkı nedir? (Zamk-ı Arabi nedir, faydaları nelerdir?)
Türk Eczacıları Birliği: Aşı yaşamsal bir üründür

Türk Eczacıları Birliği: Aşı yaşamsal bir üründür
Türkiye MR çekiminde dünya birincisi

Türkiye MR çekiminde dünya birincisi
Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi (TAVI yöntemi nedir?)

Ameliyatsız kalp kapakları değiştirildi (TAVI yöntemi nedir?)
Doğru bilinen yanlış: Kan veren kişi üşür mü?

Doğru bilinen yanlış: Kan veren kişi üşür mü?